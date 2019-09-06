Президент «Сибмоста» проходит естественный отбор

Крупнейшая сибирская мостостроительная группа «Сибмост» пятый раз за два года меняет руководство. Назначенный год назад президентом компании Андрей Райков покидает свою должность. Собственники «Сибмоста» решили найти главу компании через сайты вакансий. Сейчас обязанности руководителя «Сибмоста» исполняет экс-министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов. Частая смена высшего руководства по-прежнему связана с тяжелой ситуацией внутри самой компании, считают аналитики.

В новосибирской мостостроительной компании «Сибмост» снова меняется руководство. Как рассказали „Ъ“ в пресс-службе компании, Андрей Райков, возглавлявший АО «Сибмост» с июня 2018 года, покинул пост президента 5 сентября. Исполнять обязанности главы компании назначен бывший министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов. Он сообщил „Ъ“, что смена руководства связана «с повышением эффективности деятельности компании и укреплением ее лидерских позиций на рынке»: «Вектор выживания заканчивается, определен вектор развития АО „Сибмост“. Поставлена задача максимально задействовать кадровый и производственный потенциал одного из крупнейших российских мостостроительных предприятий для исполнения текущих контрактов и перспективного развития АО „Сибмост“. Это значит, что предстоит своевременно сдать объекты, наверстать производственные планы, закончить долгострои». По данным „Ъ“, Андрей Райков не покидает структуры «Сибмост групп» (контролирует «Сибмост»). Он будет заниматься приоритетными вопросами производственной деятельности.

Сегодня в портфеле АО «Сибмост» — строительство Восточного обхода Новосибирска, обхода Мариинска в Кузбассе, Черногорска в Хакасии и др. В этом году компания планирует сдать четыре объекта: мост через реку Марха в Якутии, путепровод в Коченево, мостовые переходы через реку Тюнгур в Республике Алтай и через реку Чумыш в Алтайском крае. По данным компании, по объектам есть отставание в графике, однако темпы работ растут.

Ранее Сергей Титов уже возглавлял «Сибмост» — в феврале 2017 года он сменил на этом посту Альберта Кошкина, бывшего на тот момент основным владельцем компании. Через год он покинул эту должность. Той же весной Октябрьский райсуд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении господина Титова, ему было предъявлено обвинение по ст. 199.2 УК РФ в сокрытии денежных средств, которые должны были пойти на уплату налогов «Сибмоста». Господину Титову был назначен судебный штраф 200 тыс. руб. В августе этого года экс-президент АО «Сибмост» Антон Гурьянов (возглавлял компанию с марта по июль 2018 года) был оштрафован новосибирским судом на 230 тыс. руб. также за сокрытие 45 млн руб. от уплаты налогов. Недоимка была погашена в полном объеме.

Назначение господина Титова в «Сибмост» — это уже пятая смена главы компании за два последних года. Все это время в компании наблюдаются финансовые проблемы и меняется структура собственников. Осенью 2017 года контроль над новосибирской компанией получило московское ООО «Сибмост групп», которым владеют структуры АФК «Система» (38%), Сбербанка (24%), ООО «Звенигородская ДСК» (29%) и Араз Мехдиев (9%). В мае этого года в отношении «Сибмоста» введена процедура наблюдения. Долги компании — около 8 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка компании составила 2,8 млрд руб., чистый убыток — 874,4 млн руб.

На этой неделе АФК «Система» разместила на одном из сайтов по поиску работы информацию об открытой в Новосибирске вакансии гендиректора в дочернюю компанию, занимающуюся инфраструктурным строительством. В числе требований к соискателям — высшее строительное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 10 лет. Размер зарплаты не указан. В «АФК Система» от комментариев отказались. Источник, близкий к управляющей компании «Сибмост групп», подтвердил, что речь в объявлении идет о «Сибмосте»: «Изменения связаны с новым этапом развития компании. Понимая это, управляющая компания приняла решение искать нового руководителя».

Частая смена высшего руководства по-прежнему связана с тяжелой ситуацией внутри самой компании, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Вступивший в прошлом году в должность президента „Сибмоста“ Андрей Райков подписывал контракт на трехлетний срок, его уход может быть связан с рядом разногласий. Можно предположить, что дело в большом количестве госконтрактов в портфеле компании, сроках их выполнения и сложном финансовом положении „Сибмоста“. Руководству компании не раз приходилось отчитываться за простой по объектам»,— отмечает эксперт.

Он не исключил, что назначение на должность и.о. главы компании Сергея Титова говорит о том, что «Сибмост» будет пытаться решать вопросы по ключевым проектам за счет его административных ресурсов. «Вероятно, он будет занимать эту должность, пока не найдется новый претендент, хотя акционеры могут искать желающих на этот пост долго, учитывая необходимость решать накопившиеся проблемы „Сибмоста“»,— считает Илья Жарский.

По словам менеджера по связям с общественностью HeadHunter Еланы Таращук, такие вакансии на сайтах поиска работ в открытом доступе появляются нечасто. «Вероятно, это связано с тем, что топ-менеджеров вообще ищут реже, чем рабочий персонал. Кроме того, таких сотрудников ищут более широкими путями, в том числе и среди работников компаний-конкурентов».

Оксана Павлова