«Городское хозяйство» заморозило налоги

В Миассе перед началом отопительного сезона могут обанкротить главную теплоснабжающую сетевую организацию — МУП «Городское хозяйство». ФНС России требует признать предприятие несостоятельным из-за долга 8,7 млн руб. Руководство МУП не платило налоги, потому что летом резко снизилась собираемость средств с населения и денег не было. Директор Римма Щербакова заявила о намерении в ноябре погасить долги перед налоговой службой и избежать банкротства. Она говорит, что МУП относится к «неотключаемым потребителям», и жителям не грозит опасность остаться зимой без отопления и горячей воды. Эксперты подчеркивают, что «Городская среда» не является «неотключаемой». Если банкротство будет доведено до конца и предприятие будет ликвидировано, его в течение шести месяцев могут отрезать от источников энергии.



Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала заявление в Арбитражный суд Челябинской области о банкротстве миасского МУП «Городское хозяйство», которое обеспечивает теплом и горячей водой весь город. Сумма исковых требований — 8,7 млн руб. Ранее еще одна компания ООО «Уралтеплострой» обращалась к руководству МУП с предупреждением о намерении обанкротить предприятие из-за долгов по договорам энергоснабжения.

Осложняет ситуацию, что заявление поступило в разгар подготовки Миасса к отопительному сезону. Директор МУП Римма Щербакова подчеркивает, что даже в случае банкротства отопительный сезон начнут в срок и жители не пострадают. Госпожа Щербакова подчеркивает, что предприятие относится к «неотключаемым потребителям». При этом она отмечает, что «Городская среда» намерена погасить долг перед налоговой службой и избежать банкротства. Задолженность, по ее словам, образовалась из-за того, что после отключения отопления летом резко снизилась собираемость платежей с населения и средств для уплаты налогов не было.

«Будем погашать долг по налогам и сборам. У нас сезонный сбор с населения за отопление, летом у нас его совсем нет. Поэтому летом у нас копятся долги по налогам. Начнется у нас отопительный сезон, начнутся платежи за отопление, тогда будем платить налоги, в ноябре. Плюс было обращение в область и к городу за субсидированием предприятия»,— рассказала Римма Щербакова.

Размер необходимой для нормального функционирования теплоснабжающего МУП субсидии госпожа Щербакова назвать отказалась.

В январе этого года была аналогичная ситуация. Межрайонная инспекция ФНС №23 по Челябинской области требовала признать «Городское хозяйство» банкротом из-за долга 2,7 млн руб. по налогам и сборам. Дело было прекращено, потому что МУП погасил задолженность. Также с 2014 года предприятие четыре раза пытались через суд признать финансово несостоятельным коммерческие структуры, последний раз — в 2017 году. Тогда АО «Газпром газораспределение Челябинск» предъявило МУП кредиторскую задолженность в размере 1,2 млн руб., она была погашена, и сетевая компания вновь избежала банкротства.

В пресс-службе администрации Миасса не смогли оперативно предоставить комментарий по поводу банкротства теплоснабжающего МУП в преддверии отопительного сезона, сославшись на высокую занятость перед муниципальными и губернаторскими выборами.

Одним из основных кредиторов МУП «Городское хозяйство» является АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в «Роскосмос»). ТЭЦ завода обеспечивает теплом и горячей водой около 70 тыс. жителей северной части Миасса и поселка Строителей, а это более трети всего населения города. В июле ММЗ выиграл в двух инстанциях дело о взыскании с «Городского хозяйства» задолженности в размере 239 млн руб. за передачу тепловой энергии. В прошлом году долг МУП перед заводом составлял 251,5 млн руб., из-за него ММЗ, в свою очередь, не мог заплатить за газ, и ПАО «НОВАТЭК-Челябинск» ввело ограничения поставок на котельную.

Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов отмечает, что МУП «Городская среда» не является «неотключаемым потребителем». Если процедура банкротства будет доведена до конца и предприятие будет ликвидировано, может произойти его отключение от источников энергии. «В сентябре 2017 года вступила в силу новая редакция правил полного или частичного ограничения режима потребления энергии, которая открыла возможность отключения таких потребителей, в том числе и за нарушения, связанные с оплатой поставляемой энергии. Отключить их можно, правда, это куда более сложный административный и технологический процесс, предполагающий утверждение плана мероприятий по подготовке к отключению и их реализации в течение шести месяцев»,— говорит эксперт.

Карина Кальярова