«Автомобилист» въезжает в сезон

В новом сезоне ХК «Автомобилист» вновь ставит цель выйти в финал плей-офф КХЛ, сообщили на пресс-конференции топ-менеджеры клуба. По их мнению, в этом поможет усиленный состав команды — в Екатеринбург вернулся Павел Дацюк — и «кардинальная» смена предсезонной подготовки. Прошлый сезон стал лучшим для команды — впервые в истории она заняла первое место в Восточной конференции.



Открывая пресс-конференцию, посвященную новому сезону 2019/20 годов, президент ХК «Автомобилист», гендиректор УГМК Андрей Козицын напомнил, что сезон стал лучшим для клуба — впервые в истории команда заняла первое место в Восточной конференции. В этом сезоне задачей клуба станет выход в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Задача — сделать все, чтобы попасть в финал. Мы в прошлом сезоне сделали все, что было возможно, но немного не хватило опыта и сил на весь сезон. Мы очень надеемся, что оправдаем надежды болельщиков и улучшим результаты в этом сезоне»,— отметил он.

Главный тренер Андрей Мартемьянов рассказал, что «в корне изменилась» предсезонная подготовка команды. «Нагрузки были увеличены, тренерский штаб смотрит на весь сезон, старается разложить силы и оценить роли по новизне лидеров плей-офф. Новый сезон будет очень сложным: порядка 10 команд, я думаю, будут планировать выход в первую четверку. И легких матчей не будет»,— полагает тренер. Он уверен, что с возвращением части игроков после реабилитации и полным составом команда «подтянет содержание игры».

По словам господина Мартемьянова, обновились порядка восьми–десяти игроков и команда «фактически строится заново». В межсезонье команду покинули вратари Андрей Макаров, Владимир Сохатский, защитники Станислав Егоршев, Кирилл Кольцов, Кирилл Лямин, Георгий Мишарин, нападающие Евгений Грачев, Стефан Да Коста, Денис Казионов, Илья Крикунов, Франсис Паре, Александр Торченюк и Евгений Чесалин. Пополнили клуб защитники Рафаэль Батыршин, Федор Беляков и Максим Березин, нападающие Евгений Мозер, Брукс Мэйсек, Джефф Плэтт и Питер Холланд.

Главной надеждой команды руководство клуба называет Павла Дацюка, который вернулся в Екатеринбург. «Мы на него очень надеемся, это наше все, он местный»,— пояснил Андрей Козицын. По словам господина Мартемьянова, Павел Дацюк сейчас «интенсивно восстанавливается», к началу октября будет в строю.

В селекционной работе клуб ориентируется на перспективу установления КХЛ потолка зарплат для хоккеистов в 900 млн руб., которого ждут летом 2020 года. «Сейчас мы не берем на себя никаких финансовых обязательств, которые бы выводили нас за этот потолок,— рассказал директор клуба Максим Рябков.— Поэтому правила игры будут очень простыми: если ты хочешь иметь два высококвалифицированных первых звена и топ-вратаря, то с этого жесткого потолка ты должен нижние звенья насыщать игроками недорогими. А недорогими игроки могут быть, только если это твои собственные воспитанники, при этом молодые и перспективные». Для этого, по его словам, в структуре клуба создана команда «Горняк», которая «уже дает первые ощутимые плоды».

Общий бюджет ХК «Автомобилист» с учетом молодежной команды и «Горняка» составит 2 млрд руб., из которых порядка 50% придется на зарплатную ведомость, остальное — расходы на логистику, аренду ледового дворца и медицину.

По данным сайта клуба, билеты на матчи на сезон 2019/20 годов стоят от 500 руб. до 2,1 тыс. руб. Цены на абонементы на 31 матч варьируются от 11,5 тыс. руб. (для держателей абонементов прошлого сезона) до 58,1 тыс. руб. В этом году клуб ввел «абонементы выходного дня» на семь матчей, рассчитанные в основном на иногородних болельщиков. В него войдут домашние матчи, проходящие по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Их цена составляет от 5,9 тыс. руб. до 13,1 тыс. руб.

В двух стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» уже одержал победы над «Северсталью» (3:2, в овертайме) и «Витязем» (3:2). Ближайший матч состоится 6 сентября в Екатеринбурге со СКА (Санкт-Петербург).

Анна Лапина