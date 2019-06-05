Хоккеист Павел Дацюк вернулся к истокам карьеры

Один из символов российского хоккея нынешнего века — центрфорвард Павел Дацюк — закончит карьеру там, где начал в середине 1990-х годов. Расставшись с петербургским СКА, Дацюк подписал контракт на год с екатеринбургским «Автомобилистом». Впрочем, не факт, что такой переход означает отказ от борьбы за призы. «Автомобилист» в минувшем сезоне был очень силен и выиграл регулярный чемпионат в Восточной конференции.

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил о подписании контракта сроком на год с Павлом Дацюком. Это довольно примечательное событие. Уральская команда подписала игрока, которого можно назвать одним из символов отечественного хоккея нынешнего века.

Славу ему принесли в первую очередь выступления в НХЛ за «Детройт Ред Уингс». В этой команде Дацюк играл с 2002 по 2016 год, превратившись в элитного центрфорварда без слабых мест. У него прекрасная результативность — 918 очков в 953 матчах регулярного чемпионата. При этом ценили россиянина в Северной Америке не только за фантастическую технику, меткость и видение площадки, но и за умение отрабатывать в защите, принесшее ему три приза как лучшему форварду оборонительного плана.

С «Детройтом» Дацюк взял два Кубка Стэнли — в 2002 и 2008 годах. А по ходу американской карьеры он успел еще выиграть и чемпионат России, приехав во время локаута в 2004 году в московское «Динамо».

НХЛ Павел Дацюк покинул в 2016 году, заключив договор с самым звездным клубом КХЛ СКА. С ним он в первый же сезон завоевал Кубок Гагарина, будучи ключевой фигурой команды.

Есть у Павла Дацюка и титулы, добытые в составе национальной сборной. В 2012 году он стал чемпионом мира, а в 2018-м — олимпийским чемпионом.

Попрощался со СКА Дацюк в 40-летнем возрасте. Ранее он давал понять, что хочет завершить карьеру там же, где ее начинал, и свое желание реализовал.

Дацюк — воспитанник екатеринбургского хоккея, и первым его клубом — в 1996 году — был местный «Спартак».

Впрочем, возвращение Павла Дацюка в Екатеринбург еще не означает отказ от борьбы за новые призы. В минувшем сезоне «Автомобилист» был довольно силен. Он выиграл регулярное первенство Восточной конференции и в play-off котировался довольно высоко. Правда, подтвердить котировки ему не удалось: во втором раунде уральцев выбил «Салават Юлаев».

Арнольд Кабанов