С КамАЗа взыскали 300 тысяч рублей за смерть слесаря-ремонтника

В Набережных Челнах суд удовлетворил иск сестры 39-летнего слесаря-ремонтника Павла Петухова, который погиб на литейном заводе КамАЗа. Предприятие обязали выплатить 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за смерть работника, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что инцидент произошел 28 августа прошлого года. Слесаря во время ремонта лифта насмерть задавила упавшая плита весом более 1 тонны.

Сестра погибшего потребовала в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей, поскольку среди причин трагедии указывались несовершенство технологического процесса и неудовлетворительная организация производства работ. По словам представителя КамАЗа, ранее предприятие перечислило 1 млн рублей на счета супруги и матери погибшего. Также с ними заключили договор, согласно которому часть суммы передадут другим родственникам.

Однако, по мнению суда, соглашение противоречит законодательству, так как работодатель перекладывает обязанность по выплате компенсации на других потерпевших, которые ранее получили деньги за нанесенный моральный вред. В итоге иск сестры покойного был удовлетворен частично.

"Ъ-Казань"