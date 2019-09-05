В Уфе планируют открыть филиал инноцентра «Сколково»

В новом уфимском центре предпринимательства «Мой бизнес» планируют открыть филиал инновационного центра «Сколково», где создаются особые экономические условия стартапам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкомитета по предпринимательству Башкирии Римму Бойцову. Соглашение с центром «Сколково» планируют подписать в октябре. «Это даст существенное снижение налогов для резидентов, например, снижение ставки НДС, чего нет на территориях опережающего развития и в особых экономических зонах, уменьшение вдвое ставки социальных налогов»,— приводит агентство слова главы комитета.

Одной из задач открытия центра является сокращение «утечки мозгов» из региона, добавила она. По словам Риммы Бойцовой, в центре планируется создать «серьезную образовательную инфраструктуру — от идеи и получения знаний до реализации промышленных проектов».

Центр «Мой бизнес» разместился в конгресс-холле Уфы, филиал центра «Сколково» займет площадь 32 тыс. кв. м. Открытие первой очереди запланировано на февраль 2020 года, отмечает агентство.

Ирина Самойлова