Инвесторы на плаву

Нынешний Восточный экономический форум (ВЭФ) — пятый по счету, так что можно подводить некоторые итоги. Когда вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев впервые обсуждал идею с экспертами и командой, звучало желание сделать что-то максимально непохожее на другие площадки, особенно на ПМЭФ. «Нам нужен антифорум — не большое пафосное мероприятие, где подписывают меморандумы, которые потом никто не исполняет, а смесь глубокого экспертного семинара и практической встречи с топовыми инвесторами»,— рассказывали чиновники, готовившие первый ВЭФ.

Но в итоге ВЭФ попал в привычную колею, все больше напоминая ПМЭФ. Те же рекорды по количеству участников, те же десятки соглашений на астрономические суммы, которые вовсе не обязательно реализовывать, тот же ажиотаж вокруг топовых ресторанов и бесконечные перекрытия трасс. По этим параметрам форум вполне удался. Но успешен ли он как инструмент привлечения денег на Дальний Восток? С одной стороны, рекламируемые на ВЭФ инструменты вроде территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток действительно приводят к росту инвестиций: с 2013 года в округ пришло более 600 млрд руб. Но менее 20% из них — от иностранцев, которые вложили в крупнейший округ России, богатый всей таблицей Менделеева, менее $2 млрд. Остальное — российское, причем методика такова, что предприятие, которое давно работает на Дальнем Востоке и решило стать резидентом ТОР или порта ради льгот, засчитывается как новые инвестиции и рабочие места.

Причин масса, и многие из них озвучиваются не только на ВЭФ, но и в Петербурге. На любом форуме в РФ обязательно говорят о переменчивости правил игры, растущей налоговой нагрузке, избыточности регулирования, коррупции, санкциях, высоких ставках по кредитам, вмешательстве силовиков в бизнес. На нынешнем форуме свой стенд среди компаний и экономических ведомств демонстративно разместила и Генпрокуратура.

Но есть фишка, которая говорит об инвестклимате на Дальнем Востоке едва ли не больше, чем красочные презентации,— остовы двух пятизвездных Hyatt.

Их планировали открыть еще к саммиту АТЭС в 2012 году, срыв сроков считался ЧП, а глава ВТБ Андрей Костин и сидящий сейчас в «Лефортово» Зиявудин Магомедов, представлявшие РФ в деловом совете АТЭС, скидывались на аренду плавучей гостиницы «Легенда морей». Через семь лет плавучий отель вместо недостроенных Hyatt — уже предмет гордости организаторов: «Стать участником форума и почувствовать себя жителем Венеции — это реально». Но мои знакомые иностранцы, которые бывали на форуме вне правительственных делегаций, на вопрос, приедут ли снова, обычно интересуются, достроены ли отели. А выяснив, что дело не сдвинулось с мертвой точки, шлют в ответ ироничные смайлики и на ВЭФ времени не теряют.