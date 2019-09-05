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Компания «Хенкель» откроет новый завод по производству сухих строительных смесей в Ленобласти

В следующую среду, 11 сентября, в городе Тосно Ленинградской области состоится церемония открытия завода по производству сухих строительных смесей компании «Хенкель» (Henkel). Новый производственный комплекс станет десятым заводом компании в России и шестым по счету производством строительного подразделения «Хенкель Баутехник» (Henkel Bautechnik).

Завод расположен на территории действующего предприятия «Хенкель» по производству бытовых и промышленных клеев, сообщили в компании. Мощности нового производства и объем инвестиций в его открытие пока не называются.

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