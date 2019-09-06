Соперник смешанного стиля

Завтра в Абу-Даби, возможно, самый популярный российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов проведет первый бой в статусе безусловного короля смешанных единоборств (MMA), который он отобрал почти год назад у ирландца Конора Макгрегора. Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг) в поединке с американцем Дастином Пуарье. Пуарье на голову уступает Макгрегору в яркости бэкграунда, медийности. Но особенности его стиля намекают на то, что он может оказаться для Нурмагомедова даже более неудобным оппонентом, нежели ирландец, впрочем, не лишая российского бойца статуса слишком явного фаворита поединка.

Это тот случай, когда главному промоушену в мире смешанных единоборств — UFC — не требовалось прилагать особенных усилий, чтобы раскрутить свое очередное шоу. Ажиотаж был обеспечен заранее просто участием в нем Хабиба Нурмагомедова. В очень-очень востребованного спортсмена, ровню в этом смысле самым узнаваемым за рубежом российским спортивным персонажам Марии Шараповой, Александру Овечкину, он превратился довольно давно. А победа в октябре прошлого года над Конором Макгрегором, про чье существование знали, кажется, даже те, кто не знал про существование MMA, вывело Нурмагомедова на какой-то абсолютно космический уровень. С 15,9 млн подписчиков аккаунта в Instagram, с невероятной, будто у политика первого ряда, цитируемостью, с пристальным вниманием со стороны даже таких ресурсов, что в принципе обходят смешанные единоборства стороной. Вот, например, BBC перед боем Хабиба Нурмагомедова опубликовала материал, подробно рассказывающий о том, как он провел 11 месяцев, прошедших после боя с Конором Макгрегором: ждал окончания разбирательства по поводу массовой драки после боя (в итоге получил штраф $500 тыс. и девятимесячную дисквалификацию, которая не сильно испортила ему спортивные планы), встречался с Владимиром Путиным, открывал аэропорт в Турции с Реджепом Тайипом Эрдоганом, получал роскошные подарки от разных селебрити, вызывал на поединок величайшего боксера современности Флойда Мейуэзера, посещал матчи футбольных ПСЖ и «Милана», скачки, другие заметные мероприятия. Ну и, наконец, узнав, кто будет очередным его соперником, возобновил тренировки — как обычно, интенсивные, изнурительные.

Гораздо сложнее доказать, что субботнее шоу стоит смотреть не только ради того, чтобы полюбоваться королем смешанных единоборств, увидеть, как он выигрывает 28-й подряд бой, защищает титул и вновь купается в обжигающих лучах славы, а еще и ради интриги.

Ее, интригу, необходимо изобретать, потому что человек, которому до сих пор не приходило в голову чересчур глубоко закапываться в нюансы, связанные с MMA и основными действующими лицами жанра, наверняка скептически фыркнет, бегло проглядев базовую информацию, относящуюся к Пуарье. Послужной список так себе: на 25 выигрышей — пять поражений. Ровесник Нурмагомедова, но к своим 30 до сих пор не зарабатывал шанс подраться за чемпионский титул и, по существу, до претендентского (формально — за статус временного чемпиона мира) боя в апреле, в котором выстоял против Макса Холлоуэя, находился в тени. Восторженных, как о явлении в MMA — пусть не в данный момент, а хотя бы в перспективе — отзывов о нем не найти. То есть вариант скорее проходной, по крайней мере для чемпиона не обычного, а именно выдающегося, экстраординарного.

Но придумать интригу, намекнуть, что, не исключено, расклад не настолько очевидный, все-таки можно. В детальном разборе всех факторов, которые могут сыграть решающую роль в поединке, ESPN констатировал достаточно очевидную вещь: да, в нем речь идет о противостоянии двух разных ветвей MMA, о противостоянии ударника, предпочитающего драться, стоя на ногах, и борца, ставящего прежде всего на умение душить, выламывать руки и прочие конечности и как рыба в воде чувствующего себя в партере. Ударник — это Дастин Пуарье, борец — Хабиб Нурмагомедов. В предыдущем бою Нурмагомедову тоже пришлось иметь дело с бойцом, обожающим бокс и, как считается, умеющим неплохо — абсолютно по любым, в том числе «профильным», меркам — боксировать. Макгрегору его умение совершенно не помогло.

Однако Пуарье — это немного иная история. Он, действительно, предпочитает стоять на ногах, а не лежать на настиле октагона. Но при этом нельзя сказать, будто бы американец, чьей первоначальной специализацией вообще-то является джиу-джитсу, там, внизу, испытывает какой-то жуткий дискомфорт. Все благодаря классной защите, как раз тому аспекту, которым всю жизнь слегка пренебрегал Макгрегор. И, скажем, цифра, иллюстрирующая количество так называемых значительных, грозящих нанести серьезный урон ударов, которые он пропускает в лежачем положении, в среднем всего 0,32 за минуту, должна произвести впечатление на любого, кто интересуется MMA. Недурно обороняется Пуарье и против тейкдаунов — переводов в партер. А еще недурно работает кулаками в клинче, в позиции, предшествующей попытке перевода. В общем, он, возможно, более универсален, чем любой из тех, кто до этого дня пробовал остановить Нурмагомедова, и, возможно, более неудобен для россиянина.

А из набора качеств Дастина Пуарье вытекает и надежный рецепт удачного для него боя — стараться держать дистанцию в стояке, «вязаться», если она разорвана. И — терпеть, терпеть, терпеть, рассчитывая на редко подводившую функционалку.

Хотя, прописывая этот рецепт, ESPN оговорился, что его существование, разумеется, не означает, будто Хабиба Нурмагомедова следует лишить фаворитского ранга. В конце концов верную дорогу к триумфу рисовали и Макгрегору — в виде любимого бокса. По ходу боя Нурмагомедов, словно нарочно, предоставил возможность ирландцу показать себя в нем. Шикарную возможность — чуть ли не целый раунд. В итоге Макгрегор нахватал увесистых тумаков от бойца, которому почему-то упорно отказывали в наличии элитных боксерских навыков. А степень одаренности Нурмагомедова, видимо, не предполагает никаких лимитов и констант, как и надежных способов его нейтрализации.

Алексей Доспехов