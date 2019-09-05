Стоимость реализуемого на торгах имущества банка «Новопокровский» снизили до 377 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало объявление о проведении очередного аукциона по реализации имущества краснодарского банка «Новопокровский». На торги выставлены 22 лота общей стоимостью 377,1 млн руб.

Среди самых дорогих активов обанкротившегося банка: нежилое здание и земельный участок в Костроме (123,5 млн руб.), нежилое здание банка и земельный участок по улице Волжской в Краснодаре (84,8 млн руб.) и так далее. С предыдущих торгов из состава лота исключен земельно-имущественный комплекс, состоящий из 12 земельных участков и 14 сооружений в деревне Заречье Тверской области с начальной стоимостью 113 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, предыдущие торги по реализации имущества «Новопокровского» не состоялись по причине отсутствия заявок. Тогда начальная стоимость лотов составляла 507 млн руб. В настоящее время на ключевые лоты цена не изменилась.

4 декабря 2017 года ЦБ отозвал у «Новопокровского» лицензию. Причиной стали многочисленные нарушения им требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По мнению регулятора, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом.

Дмитрий Михеенко