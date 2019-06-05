На имущество банка «Новопокровский» стоимостью 500 млн рублей не нашлось покупателей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало сообщение о том, что торги по реализации имущественного комплекса краснодарского банка «Новопокровский» признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Информация о проведении открытого аукциона публиковалась в газете «Коммерсант» в апреле 2019 года. На торги были выставлены 24 лота общей стоимостью 507 млн руб. Среди самых дорогих активов обанкротившегося банка — нежилое здание и земельный участок в Костроме (123,5 млн руб.), нежилое здание банка и земельный участок по улице Волжской в Краснодаре (84,8 млн руб.), земельно-имущественный комплекс, состоящий из 12 земельных участков и 14 сооружений в деревне Заречье Тверской области (113 млн руб.), а также другие здания и земельные участки в различных регионах России, иномарки и памятные монеты.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 4 декабря 2017 года ЦБ отозвал у «Новопокровского» лицензию. Причиной стали многочисленные нарушения им требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По мнению регулятора, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом.

Дмитрий Михеенко