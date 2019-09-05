Путин о 95-летней планке для политиков в Малайзии: пока не дотягиваю

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад обсудили на пленарной сессии Восточного экономического форума вопрос о предельном возрасте нахождения у власти.

Модератор сессии Сергей Брилев спросил 94-летнего премьера, до какого возраста он сможет занимать руководящий пост. На это господин Мохамад ответил, что в Малайзии на данный момент подняли возрастную планку до 95 лет. «Владимир Владимирович?» — обратился ведущий к президенту России, которому 7 октября исполнится 67 лет. «Я пока не дотягиваю»,— ответил он.

Махатхир Мохамад занимал пост премьера Малайзии с 1981 по 2003 год. В возрасте 78 лет объявил Абдуллу Бадави своим преемником и ушел в отставку. Через несколько лет присоединился к оппозиции и в 2016 году основал партию «Объединенная партия сынов Малайзии». В 2018 году 92-летний политик вновь был избран премьер-министром.

Предельный возраст для президента России Конституцией не ограничен. В 2013 году был повышен с 65 до 70 лет максимальный возраст высокопоставленных чиновников.