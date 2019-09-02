Фрунзенский радиус ждет финиша

Три новые станции петербургской подземки «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» снова не введены для пассажиров в срок. Теперь в Смольном официально говорят о переносе на 5 сентября. Это уже четвертый срыв сроков: изначально запустить движение поездов предыдущая команда Смольного планировала еще в 2017 году. Источники “Ъ” называют «запасной» датой начала движения поствыборное 9 сентября, при этом некоторые специалисты, работающие на объекте, уверены, что для окончательного ввода станций потребуется как минимум еще один месяц.

В субботу 31 августа Смольный планировал вывезти журналистов на объезд Фрунзенского радиуса метрополитена («фиолетовая» линия). По данным “Ъ”, он был запланирован на 10 часов утра. Однако пресс-служба не анонсировала мероприятие, источники “Ъ” говорили, что если объезд и будет, то закрытым для прессы. За неделю до этого врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявлял, что 30 августа будет понятно, когда именно введут станции метро для пассажиров. Вечером 30 августа пресс-секретарь господина Беглова Инна Карпушина не ответила на запрос “Ъ” о точной дате открытия метро.

Так или иначе, утренний объезд 31 августа состоялся без врио губернатора. На нем присутствовали вице-губернатор Эдуард Батанов, курирующий транспортную отрасль, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин, глава подведомственной КРТИ «Дирекции транспортного строительства» Вячеслав Урусов, начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин, советники врио губернатора и гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров. Объезд, как и планировалось, начался в 10 утра без участия прессы.

Как стало известно “Ъ”, делегация чиновников из Смольного проследовала от станции метро «Проспект Славы» до строительного комплекса «Метростроя» на углу Южного шоссе и Бухарестской улицы, где началось совещание. Кроме многочисленных чиновников, в нем принимали участие субподрядчики «Метростроя» и представители депо «Южное» (оно должно появиться в Шушарах вместе с вводом станций Фрунзенского радиуса, достройку объекта за «Трансстроем» ведет «Эталон ЛенСпецСМУ»).

Господин Александров сообщил вице-губернатору Батанову, что вечером 1 сентября готовность станций будет стопроцентной. При этом у представителей ГУП «Петербургский метрополитен», которое будет эксплуатировать станции, оставались вопросы к заказчику и подрядчикам о строительно-монтажных работах на участке. «Я работаю без бумаги, подтверждающей готовность станций»,— говорил участник совещания. «Я работаю без аванса»,— отвечали субподрядчики. «Что вы нам про белого бычка опять говорите? Истории про то, что вы такие хорошие и все делаете за свой счет, можно больше не озвучивать»,— парировал господин Батанов. «Кого-то это мне напоминает, где-то мы это уже слышали: все это слова предыдущей команды Смольного и экс-вице-губернатора Игоря Албина. И все эти заявления ушли с предыдущей компанией»,— шептались строители. В «Петербургском метрополитене» заявили, что одних суток на наладку работы мало, по словам специалистов, ни одна аппаратная на станциях еще работает, а строительные работы могут быть завершены только на неделе со 2 по 8 сентября. Кроме этого, надо получить результаты пробы воды от ГУП «Водоканал», которая готовится пять дней.

Сроки ввода трех станции Фрунзенского радиуса срывали несколько раз. По госконтракту строительно-монтажные работы на объекте должны быть завершены 31 августа, сообщили “Ъ” в «Метрострое». «Остальное уже не наши сроки»,— заявила представитель компании “Ъ”. Ростехнадзор должен завершить проверку всех систем перед запуском, говорил господин Беглов ранее. По словам источников “Ъ” в комитете по транспорту, заключение о соответствии построенного объекта до сих пор нет. Собеседник “Ъ” считает, что замечания ведомства могут быть устранены в течение нескольких дней. 1 сентября Смольный распространил пресс-релиз о незапланированной ночной инспекции Фрунзенского радиуса Александром Бегловым, также в официальном сообщении говорилось, что три новые станции откроют 5 сентября. При этом источники “Ъ” в строительной отрасли утверждают, что есть и третий запасной срок — 9 сентября (после губернаторских выборов, которые должны состояться 8 сентября).

Ранее в качестве даты запуска называлось 1 сентября. «Такая задача поставлена жестко: к 1 сентября (ввести станции.— “Ъ”). Составлен соответствующий график, предполагающий не окончание работ, но запуск движения к этому сроку»,— говорил журналистам господин Беглов в апреле текущего года. В конце августа врио губернатора уже сообщил, что он не гонится за сроками ввода станций Фрунзенского радиуса, главное — получить согласование всех служб, ответственных за безопасность.

Предыдущая команда Смольного предполагала, что ветку сдадут в 2017 году (при условии дополнительного финансирования), затем сроки сдвинули на первый квартал 2018 года, потом — до конца 2018 года (дополнительные 4,2 млрд рублей из бюджета выделили). Перипетии с «Метростроем» совпали с кадровыми изменениями в Смольном: за экс-губернатором Георгием Полтавченко ушел профильный вице-губернатор Игорь Албин, который еще осенью 2018 года рекомендовал заменить генподрядчика на объекте. В итоге взаимоотношения города с «Метростроем» вернули к статус-кво (см. “Ъ” от 04.02.2019).

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Яна Войцеховская