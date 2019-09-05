Минпросвещения считает невозможной отмену экзаменов в ближайшее время

Первый замминистра просвещения России Павел Зенькович не видит перспектив для отказа от школьных выпускных экзаменов в ближайшее время. В ходе панельной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме он заявил, что не все компании смогут оценить компетенцию сотрудника при трудоустройстве без диплома или аттестата.
Ранее идею отказаться от классической системы экзаменов в школах высказал на форуме глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, дети после выпуска становятся «инвалидами», не способными что-либо делать без постоянного надзора, потому что привыкают к системе оценивания в учебных заведениях.
«Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что действительно базовые знания есть, он ими владеет. И пока, наверное, в ближайшей перспективе не вижу возможностей по-другому оценивать итог обучения»,— заявил господин Зенькович (цитата по ТАСС).
О том, какие изменения предлагают внести в закон об образовании,— в материале “Ъ FM”.
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