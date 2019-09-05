Минпросвещения считает невозможной отмену экзаменов в ближайшее время

Первый замминистра просвещения России Павел Зенькович не видит перспектив для отказа от школьных выпускных экзаменов в ближайшее время. В ходе панельной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме он заявил, что не все компании смогут оценить компетенцию сотрудника при трудоустройстве без диплома или аттестата.

Восточный экономический форум-2019. Главное Читать далее

Ранее идею отказаться от классической системы экзаменов в школах высказал на форуме глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, дети после выпуска становятся «инвалидами», не способными что-либо делать без постоянного надзора, потому что привыкают к системе оценивания в учебных заведениях.

«Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что действительно базовые знания есть, он ими владеет. И пока, наверное, в ближайшей перспективе не вижу возможностей по-другому оценивать итог обучения»,— заявил господин Зенькович (цитата по ТАСС).

О том, какие изменения предлагают внести в закон об образовании,— в материале “Ъ FM”.