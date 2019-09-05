«НефтеТрансСервис» – один из ведущих операторов железнодорожного подвижного состава в России. Компания предлагает комплексные транспортные решения ведущим российским предприятиям топливно-энергетического комплекса, металлургической и горнодобывающей отраслей. За 13 лет работы парк вагонов компании увеличился с изначальных 400 вагонов-цистерн до 70 тыс. единиц.
Название – «НефтеТрансСервис»
Количество сотрудников в транспортном бизнесе – более 800 чел.
Отрасль – железнодорожные перевозки
Выручка (2018 год) – 79,8 млрд руб.
Головной офис – Москва, Россия
Адрес сайта – www.ntstrans.ru
Исходная ситуация. Вызов.
Компания выросла за сравнительно небольшой промежуток времени в десятки раз. Масштабы деятельности серьезно изменились, а процедуры оставались прежними. Хотя существовал процесс постановки целей, он явно перестал соответствовать динамике развития и не позволял качественно и своевременно отслеживать эффективность сотрудников.
Цель
Выстроить на базе современной IT-платформы прозрачные системы расчета результативности и премирования, где будет четко видна взаимосвязь между выполненными целями и размером премии. В автоматизированном виде система должна быть «простой снаружи» и «сложной внутри»: удобна и интуитивно понятна для конечных пользователей, несмотря на то что внутри заложена комплексная методология (сотрудники оцениваются и по KPI, и по компетенциям, и по ценностям, итоговая результативность основывается на сочетании этих критериев, различаются карты целей для разных категорий сотрудников и разных подразделений и т.д.).
Реализация
После тщательного анализа существующих на рынке предложений было решено автоматизировать процесс постановки целей и оценки их достижения на базе системы SAP SuccessFactors. Компании удалось успешно реализовать проект всего за полгода. Уложиться в столь небольшой срок удалось во многом благодаря подходу work in progress: процесс автоматизировался по частям и сразу детально тестировался ключевыми пользователями, тут же вносились корректировки, если они были необходимы. Благодаря такому подходу довольно сложная система была быстро внедрена, а сотрудники компании «НефтеТрасСервис» легко освоили новый продукт и начали эффективно работать в новой системе.
Решение SAP
SAP SuccessFactors Performance and Goals Management
HR-процессы после внедрения
Постановка целей стала осуществляться в системе SAP SuccessFactors Performance and Goals Management:
Результат
В результате реализации проекта была создана достаточно простая и удобная в использовании как для подчиненных, так и для руководителей система постановки целей и оценки результативности. Кроме того, проектной команде удалось сохранить имеющуюся методологию постановки целей и оценки достижений, уже существовавшую в компании «НефтеТрансСервис», и заложить её в систему SAP SuccessFactors Performance and Goals Management. Сократилось количество бумажной и рутинной работы, а также время на реализацию процессов – например, на согласование целей между сотрудником и руководителем или анализ результатов оценки. Наконец, удалось объединить HR-процессы по постановке целей, мониторингу их достижения и оценке в целостный процесс, который теперь полностью осуществляется в SAP SuccessFactors.
Ключевые цифры
Ирина Белова, начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию ООО «УК «НТС».
Компания получила эффективный инструмент, который позволяет каждому сотруднику видеть его цели, а руководителю также видеть цели подчиненных, наблюдать за динамикой своего роста и роста своей команды, видеть объективную оценку работы, а компании — достигать прозрачности и эффективности в принятии управленческих решений
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