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НефтеТрансСервис

Компания построила прозрачную систему постановки целей и оценки деятельности сотрудников и автоматизировала ее

«НефтеТрансСервис» – один из ведущих операторов железнодорожного подвижного состава в России. Компания предлагает комплексные транспортные решения ведущим российским предприятиям топливно-энергетического комплекса, металлургической и горнодобывающей отраслей. За 13 лет работы парк вагонов компании увеличился с изначальных 400 вагонов-цистерн до 70 тыс. единиц.


Название – «НефтеТрансСервис»

Количество сотрудников в транспортном бизнесе – более 800 чел.

Отрасль – железнодорожные перевозки

Выручка (2018 год) – 79,8 млрд руб.

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.ntstrans.ru

Исходная ситуация. Вызов.


Компания выросла за сравнительно небольшой промежуток времени в десятки раз. Масштабы деятельности серьезно изменились, а процедуры оставались прежними. Хотя существовал процесс постановки целей, он явно перестал соответствовать динамике развития и не позволял качественно и своевременно отслеживать эффективность сотрудников.

  • Постановка целей велась в Excel-таблицах, что не давало возможности сотруднику и его руководителю мониторить в режиме реального времени их достижение и оценивать результативность.
  • Отсутствовала возможность диалога между руководителем и подчиненным – цели «жили» сами по себе
  • Размытые критерии оценки не позволяли провести четкую связь между коэффициентом достижения целей и премией
  • Процесс целеполагания негативно влиял на вовлеченность сотрудников
  • Большой объем бумажной работы для сотрудников и руководителей, что недопустимо в XXI веке
  • Не было единой системы хранения и защиты данных

Цель


Выстроить на базе современной IT-платформы прозрачные системы расчета результативности и премирования, где будет четко видна взаимосвязь между выполненными целями и размером премии. В автоматизированном виде система должна быть «простой снаружи» и «сложной внутри»: удобна и интуитивно понятна для конечных пользователей, несмотря на то что внутри заложена комплексная методология (сотрудники оцениваются и по KPI, и по компетенциям, и по ценностям, итоговая результативность основывается на сочетании этих критериев, различаются карты целей для разных категорий сотрудников и разных подразделений и т.д.).

Реализация


После тщательного анализа существующих на рынке предложений было решено автоматизировать процесс постановки целей и оценки их достижения на базе системы SAP SuccessFactors. Компании удалось успешно реализовать проект всего за полгода. Уложиться в столь небольшой срок удалось во многом благодаря подходу work in progress: процесс автоматизировался по частям и сразу детально тестировался ключевыми пользователями, тут же вносились корректировки, если они были необходимы. Благодаря такому подходу довольно сложная система была быстро внедрена, а сотрудники компании «НефтеТрасСервис» легко освоили новый продукт и начали эффективно работать в новой системе.

Решение SAP


SAP SuccessFactors Performance and Goals Management

HR-процессы после внедрения

Постановка целей стала осуществляться в системе SAP SuccessFactors Performance and Goals Management:

  • Отслеживание целей на регулярной основе и подчиненным, и руководителем. Каждый из участников процесса в любой момент времени видит стоящие перед ним (или его подчиненным) цели в актуальном статусе
  • Менеджер и подчиненный взаимодействуют между собой в процессе постановки целей и оценки достижений внутри системы, используя ее функционал и интерфейс
  • Работа сотрудников мониторится ежеквартально, и при выставлении итогового коэффициента руководитель основывается на результатах за весь период оценки
  • В конце года результаты оценки передаются в 1С, перенос данных из одной системы в другую происходит автоматически (в настоящий момент этот функционал настраивается), где происходит расчет премии в зависимости от итогового коэффициента результативности сотрудника
  • Руководитель располагает аналитикой как по отдельному сотруднику, так и по команде – есть возможность сравнения результатов разных подчиненных

Результат


В результате реализации проекта была создана достаточно простая и удобная в использовании как для подчиненных, так и для руководителей система постановки целей и оценки результативности. Кроме того, проектной команде удалось сохранить имеющуюся методологию постановки целей и оценки достижений, уже существовавшую в компании «НефтеТрансСервис», и заложить её в систему SAP SuccessFactors Performance and Goals Management. Сократилось количество бумажной и рутинной работы, а также время на реализацию процессов – например, на согласование целей между сотрудником и руководителем или анализ результатов оценки. Наконец, удалось объединить HR-процессы по постановке целей, мониторингу их достижения и оценке в целостный процесс, который теперь полностью осуществляется в SAP SuccessFactors.

Ключевые цифры


  • Принятие решений по сотруднику осуществляется в 2 раза быстрее
  • Снижение продолжительности оценки с 2 месяцев до 2 недель
  • Вовлеченность персонала в рабочие процессы на текущий период составляет 81%
  • Результативность по бизнес-показателям составляет 285,7%

Компания получила эффективный инструмент, который позволяет каждому сотруднику видеть его цели, а руководителю также видеть цели подчиненных, наблюдать за динамикой своего роста и роста своей команды, видеть объективную оценку работы, а компании — достигать прозрачности и эффективности в принятии управленческих решений

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