М.Видео-Эльдорадо При помощи решений SAP удалось провести полноценную трансформацию процессов управления двумя крупнейшими розничными сетями, объединив их в одну компанию с общими бэк-офисными процессами и независимой розницей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» - крупнейший ритейлер электроники и бытовой техники в России. В нее входят бренды «М.Видео», «Эльдорадо», а также маркетплейс Goods. По состоянию на 30 июня 2019 года Группа объединяет 490 магазинов под брендом «М.Видео», 478 магазинов под брендом «Эльдорадо» и 9 магазинов «m_mobile» в более чем 200 городах Российской Федерации

Название – Группа «М.Видео-Эльдорадо»

Количество сотрудников – более 31 тыс. чел.

Отрасль – розничная торговля

Оборот (2018 год) – более 420 млрд руб.

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.mvideo.ru, www.eldorado.ru

Начало

Слияние двух крупных розничных сетей – «М.Видео» и «Эльдорадо» - потребовало проведения полноценной трансформации процессов управления. Перед руководством встала задача объединить большинство бэк-офисных (внутренних) процессов, сохранив при этом независимость и конкуренцию фронтальных (видимых покупателю). Был реализован уникальный для рынка подход: одна компания – одна бизнес-модель – два бренда. Обе сети сохраняют конкурирующую розницу как в онлайне, так и в офлайне, получая доступ к более широкой клиентской аудитории и синергический эффект от централизации функций бэк-офиса (логистики, коммерции, финансов, HR).

Цель

Усиление позиций Группы на высококонкурентном рынке, обеспечение устойчивости бизнеса, оптимизация расходов и обеспечение эффекта синергии от объединения, а также создание долгосрочной платформы для роста.

Реализация

В феврале 2019 года произошло юридическое слияние двух операционных компаний группы ООО «МВМ» и ООО «Эльдорадо» и переход на единую систему планирования ресурсов предприятия на базе SAP. В части бэк-офисных процессов «Эльдорадо» полностью перешла на бизнес-модель, принятую в «М.Видео». Процессы «М.Видео» были адаптированы под управление двумя брендами.

В основу бизнес-кейса слияния двух компаний закладывались снижение операционных затрат, рост выручки и прибыльности.

Решения SAP

SAP ERP

SAP TM

SAP HR

SAP FI

SAP BW

SAP EWM

Как стало

Одно юридическое лицо управляет двумя независимыми брендами («М.Видео», «Эльдорадо»), в каждом бренде независимые фронтенд-решения, которые работают на собственных IT-решениях: сайты, торговые системы, в том числе мобильное приложение для сотрудников m_RTD и CRM-системы. Также у каждого бренда собственные маркетинговая стратегия и ассортимент. Оба бренда поддерживаются объединёнными бэкенд-функциями – такими, как логистика, коммерция, финансы, управление персоналом, которые работают на общей IT-системе, созданной на базе платформы «М.Видео».

Результат

Создана единая система планирования и управления товарной матрицей, складскими объектами и цепочками поставок для обоих брендов. В модель управления складами, помимо аутсорсинга, включены собственные склады. Складские операции автоматизированы на базе решения SAP EWM. Также в контур объединенной логистики добавлено собственное сервисное подразделение, занимающееся доставкой и установкой. Функциональность сервисного подразделения расширена на два бренда, его работа автоматизирована на базе SAP ERP.

В сфере финансовой отчетности была разработана новая, общая методология учета, поддерживающая новую модель управления с двумя брендами. Были сформированы как единые правила учета выручки, так и правила планирования и учета затрат. Также в рамках финансового блока была сформирована единая функция закупки (для некоммерческих закупок), работающая по единому процессу для обоих брендов. Внедрение этой функции позволило достичь нужного эффекта за счет консолидации потребностей.

Функция коммерческих закупок также объединена с точки зрения процессов, при этом категорийные менеджеры самостоятельно формируют ассортимент каждого из брендов. Потребность консолидируется на уровне заказов на закупку. Для поддержания процессов коммерческого департамента были доработаны системы коммерческого планирования на базе SAP BW.

HR-решение адаптировано к работе с двумя розничными сетями и единым центральным офисом – всего около 31 тыс. человек. В рамках проекта согласовывались и приводились к единым принципам организационные структуры брендов, системы постановки целей, мотивации и т.д. Система SAP HR была доработана для поддержания общей структуры компании, кадрового администрирования, расчета заработной платы.

Ключевые цифры