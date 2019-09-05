История компании «Сибирский Гигант» начинается в 1996 году, когда в Новосибирске открылся торговый дом «Гулливер». Это был первый в городе магазин, работающий по принципу cash&carry. Сейчас в холдинг входят более 30 торговых точек – универсамы «Горожанка», супермаркеты «Мегас», гипермаркеты «Гигант» и собственный распределительный центр по алкогольной продукции «Гигант Алко». Ассортимент насчитывает 50 тыс. наименований от 600 поставщиков. Ежедневно магазины «Сибирского Гиганта» обслуживают более 85 тыс. покупателей.

Название - «Сибирский Гигант»

Количество сотрудников – более 3 тыс. чел.

Отрасль – торговля

Денежный оборот – 13 млрд руб.

Головной офис – Новосибирск, Россия

Адрес сайта – www.sibgigant.ru

Начало

«Сибирский Гигант» нес определенные операционные издержки — в частности, при закрытии финансового периода возникали задержки при обработке больших объемов данных.

Для холдинга было важно, чтобы ключевые бизнес-процессы не претерпели существенных изменений, а пользователи не заметили факта перехода на новую систему с точки зрения привычности интерфейса. При этом критически необходимым было выполнение следующих задач: ускорить работу по сбору и анализу финансового результата, а также повысить точность логистических процессов.

Цель

Увеличение скорости сбора и анализа финансовых результатов, ускорение и рост точности логистических процессов, автоматизация складов

Реализация

Для ускорения процессов было принято решение обеспечить переход с прежней СУБД (системы управления базами данных) на SAP S/4 HANA, а также подготовиться к внедрению SAP EWM. Особенности S/4 HANA в том, что она представляет собой ERP-систему нового поколения, отличающуюся гибкостью, скоростью и аналитическими возможностями. Решение применяет технологии машинного обучения, может быть использовано в различных отраслях и настроено под конкретную организацию.

Теперь можно строить всю необходимую отчетность непосредственно в ERP-системе. Для хранения данных по финансам и управленческому учету создана единая таблица, которая содержит всю необходимую аналитику по финансам и управленческому учету. Аналогичный подход используется и в логистике. Кроме этого, платформа HANA экономит «железо» — ей нужно примерно в 10 раз меньше ресурсов для хранения данных.

В случае с «Сибирским Гигантом» проект прежде всего затронул как раз процессы подготовки финансовой отчетности и логистику. Важно было обеспечить «бесшовный» переход от старой СУБД к новой. Эту задачу удалось решить на 100% — внедрение SAP S/4HANA прошло в срок, а сотрудники даже не заметили изменений в интерфейсе.

Решения SAP

SAP S/4 HANA

SAP EWM

Как стало

Переход на SAP S/4 HANA стал для компании первым и очень важным этапом на пути к большой трансформации IT-инфраструктуры. Скорость закрытия финансового периода и других важных процессов, по словам директора по IT компании, «выросла драматически». К примеру, возможности поколоночного хранения позволяют простым способом получать данные, которые ранее приходилось извлекать в несколько этапов – ранее трудоемкость процесса не устраивала компанию. Пользователи не испытывали затруднений при переходе на новую систему — большинство пользовательских интерфейсов удалось сохранить без изменений.

Результат

Ожидания от проекта полностью оправдались: время выполнения финансового закрытия сократилось более чем в 5 раз. Скорость создания многих отчетов также увеличилась в разы. Сотрудники компании быстро привыкли к новой системе. Компания реализовала поставленные цели и получила возможность внедрить SAP EWM (Extended Warehouse Management – система расширенного управления складами, решение для автоматизации высокотехнологичного складского комплекса). Внедрение SAP S/4 HANA стало частью большого проекта реформирования IT. «Сибирский Гигант» сумел увеличить скорость работы программного продукта как за счет более нового оборудования, так и за счет изменения структуры хранения, получил более функциональную СУБД, а также снизил затраты на IT-поддержку.

По словам руководства, компания решила сразу несколько проблем. В частности, были сокращены размеры баз данных, что позволило более эффективно делать резервное копирование и не приобретать для этого дополнительное пространство; увеличена скорость работы программного продукта за счет как более нового оборудования, так и изменения структуры хранения; расширен функционал СУБД, обновлена система управления РЦ и снижены затраты на IT-поддержку.

Значимые цифры

Cтоимость IT-поддержки снизилась более чем на 40%

Cуммарная стоимость проекта «была минимальной», он окупится полностью максимум за 6 лет только за счет прямой экономии