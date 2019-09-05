«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж во всех ключевых регионах мира. Компания контролирует всю производственную цепочку — от добычи руды и угля до производства полуфабрикатов и готовой продукции.

Название – «Метинвест»

Количество сотрудников – более 80 тыс. чел.

Отрасль – горно-металлургический комплекс

Выручка (2018 год) – $11,88 млрд

Головной офис – Мариуполь, Украина

Адрес сайта – www.metinvestholding.com

«Метинвест Диджитал»

Украинская IT-компания международного масштаба, специализирующаяся на цифровой трансформации крупного бизнеса. Компания предоставляет комплексные IT-услуги по системной интеграции, аутсорсингу, автоматизации бизнес-процессов, внедрению облачных решений, кибербезопасности и защите информации. «Метинвест Диджитал» – единственная IT-компания, обслуживающая всю Группу «Метинвест» в Украине, Великобритании, Болгарии и США.

Название – «Метинвест Диджитал»

Количество сотрудников – более 800 чел.

Отрасль – IT

Адрес сайта – www.metinvest.digital

Начало

Чтобы добиваться амбициозных стратегических целей, очень важно вовлечь в их достижение каждого из огромной команды «Метинвест». Для этого необходимо синхронизировать управление эффективностью, обучение и развитие персонала. Группа «Метинвест» приняла решение о необходимости цифровой трансформации процессов карьерного развития и продвижения сотрудников. В компании поняли: нужно изменить подходы в постановке целей, расчете результативности, начислении премий и бонусов и в проведении ежегодной оценки. Металлургия – консервативная отрасль, и для привлечения молодежи в компанию необходимо постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке. Поэтому одним из важнейших шагов «Метинвеста» на этом пути стала автоматизация процессов управления эффективностью.

До внедрения решений SAP в УК и на каждом из активов использовался различный инструментарий для постановки целей и ежегодной оценки – к примеру, индивидуальный шаблон SAP для «Азовстали», частичная автоматизация в Excel для ММКИ и УК, различные формы отчетов и подходы к начислению одинаковых видов премий и бонусов. Также использовались бумажные документы для ознакомления работников, и каналы коммуникаций для их информирования были самыми разными.

Чтобы изменить ситуацию, группа обратилась в компанию SAP, а для «обкатки» предложенного решения было выбрано одно из крупнейших металлургических предприятий Украины ММК им. Ильича, а затем тираж на управляющую компанию и комбинат «Азовсталь». Общая численность – около 30 тыс. сотрудников: от генерального директора управляющей компании до рабочего на предприятии.

Цель

В долгосрочной перспективе – синхронизировать, связать в единый бизнес-процесс управление эффективностью, обучение и развитие персонала, связать цели каждого с целями бизнеса, помочь сотрудникам быть более продуктивными, планировать собственное развитие и карьеру.

В краткосрочной перспективе – снижение трудозатрат сотрудников и повышение качества постановки целей, сокращение расходов на ежегодную оценку персонала и администрирование процессов.

Реализация

Благодаря внедренным инструментам процессы на предприятиях и в УК автоматизированы и оптимизированы, тогда как ключевые элементы методологии остались прежними. Так, разработаны и внедрены единые формы отчетности, инструментарий стандартизирован, подходы унифицированы. Разработка, согласование, ознакомление с целями и оценка для сотрудника и руководителей идут в автоматизированной системе, доступ к которой осуществляется онлайн с любого персонального устройства. Необходимость в сборе трудоемких отчетов и в использовании бумажных документов отпала, мониторинг идет в формате «24/7». Система информирует сотрудников о выполнении необходимых действий по процессам или изменениях в их целях и показателях автоматически с помощью почтовых уведомлений или чат-бота.

Решения SAP

Модуль SAP SuccessFactors Performance Management & Goals Management; SAP HCM - модули «кадровое администрирование», «организационный менеджмент», «табельный учет», «расчет заработной платы».

Как стало

Помимо очевидных изменений и выгод от автоматизации (создание прозрачной системы управления процессами, единой базы результативности, ежегодной оценки, отказ от бумажного документооборота, сокращение трудозатрат) к ключевым изменениям можно отнести и другие достижения. Среди них – повышение уровня достижения стратегических целей за счет их каскадирования до каждого рабочего, вовлеченности сотрудников за счет понимания своих целей, возможность оперативного сравнения результативности предприятий, цехов или участков благодаря возможности мониторинга и анализа больших объемов данных, привлечения молодежи за счет современного диджитал-инструмента развития сотрудника в компании, накопление данных для анализа и принятия оперативных и правильных управленческих решений. Следующими шагами станет внедрение модулей обучения и развития, поддерживающих полный карьерный путь работника в компании, а также повышение эффективности самих показателей через создание системы сравнительного анализа между бизнес-единицами.

Результат

Автоматизированы постановка целей, расчет результативности, начисление премий и бонусов, проведение ежегодной оценки.

Внедрение решений SAP помогает реализовать потенциал в снижении затрат за счет мониторинга распределения и выполнения целей на все уровни. Компания расширила перечень необходимых сервисов для сотрудников, которые могут теперь быстрее и проще поставить и оценить цели свои и сотрудников, пройти и провести ежегодную оценку. Кроме того, проект повысил цифровую зрелость сотрудников в целом и привлекательность компании для молодежи в частности.

В процессе – внедрение решения на 3 горно-обогатительных комбината численностью около 16 тыс. пользователей. Продуктивный старт на ГОКах запланирован на январь 2020 г. В долгосрочных планах – поэтапный тираж на всю компанию, чей штат насчитывает 82тыс. человек, и внедрение модулей обучения и развития персонала

Ключевые цифры