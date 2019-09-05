Smart представил обновленные электромобили

Smart EQ ForTwo Cabrio, Smart EQ ForFour и Smart EQ ForTwo Coupe. Фото: Smart

Smart EQ ForFour. Фото: Smart

Рестайлинговые версии получили новые решетки радиатора (дизайн отличается у двух- и четырехдверной модификаций), модернизированную оптику и доработанный интерьер с новой архитектурой центральной консоли. Заявлено, что обновленные Smart получили расширенные возможности взаимодействия со смартфонами.

С технической точки зрения модели не изменились. Установленный сзади электромотор имеет мощность 82 л.с., а батарея на 17,6 кВт/ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 160 км. В оснащение машины вошла система рекуперации энергии торможения, которая позволяет заряжать аккумулятор.

Напомним, с 2017 года в США продаются только электромобили Smart, а с 2020 года и на рынке Европы версии малолитражек исключительно с электрическими моторами. В мае 2019 года была показана прощальная спецверсия Smart с бензиновыми двигателями.