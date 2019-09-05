Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

«Решение о подключении принято, процесс подключения начнем. 1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Сейчас ведется диалог, определяются сроки»,— сказал господин Греф (цитата по ТАСС).

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В середине августа ЦБ обязал системно значимые банки подключиться к СБП до 1 октября 2019 года. Сама система быстрых платежей запущена 28 февраля 2019 года. Она позволяет гражданам переводить по номеру телефона денежные средства между счетами в разных банках. За первые полтора месяца россияне перевели по системе быстрых платежей свыше 1 млрд руб. Как писал “Ъ”, банк ведет переговоры с ЦБ о подключении к системе на особых условиях. В частности, он хотел установить комиссию за перевод в банк и из банка в размере 1%.

О том, почему быстрые переводы в 90% случаев заканчиваются ничем, читайте в материале “Ъ” «Система незавершенных платежей».

О том, как Сбербанк оценил свое подключение к системе быстрых платежей, читайте в материале “Ъ”.