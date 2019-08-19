ЦБ дал банкам еще месяц на подключение к системе быстрых платежей

Системно значимые банки должны подключиться к системе быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, сообщает Центробанк. Изначально регулятор установил крайним сроком сентябрь, но позднее решил дать банкам еще месяц. Банки с универсальной лицензией должны подключиться к СБП с 1 октября 2020 года.

Помимо этого с 1 января 2020 года банки получат возможность использовать внутридневной кредит (ВДК) Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни. С этой же даты банки-участники системы обязаны использовать в своих приложениях логотип СБП, что «повысит узнаваемость бренда у пользователей» и поможет «идентифицировать систему при выполнении перевода в СБП», добавили в ЦБ.

Решение регулятора может быть связано с тем, что Сбербанк не успевал стать членом СБП к сентябрю. Как писал “Ъ”, банк ведет переговоры с ЦБ о подключении к системе и пытается получить особые условия. В частности, он хотел установить комиссию за перевод в банк и из банка в размере 1%.

Об отсрочке даты поключения к системе — в публикации “Ъ” «СБП сдвинется на месяц».