Япония сделает представление России в связи с открытием рыбзавода на Курилах

Япония намерена сделать представление России в связи с объявлением президентом России Владимиром Путиным о запуске рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Мирный договор стороны до сих пор не подписали.

«Для кардинального решения подобных проблем необходимо решение проблемы северных территорий. Мы по-прежнему будем упорно вести переговоры с Россией для решения проблемы северных территорий и подписания мирного договора»,— сказал генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Владимир Путин по видеосвязи сегодня, 5 сентября, участвовал в церемонии открытия рыбзавода на Шикотане. Комплекс состоит из морского порта, терминалов отгрузки, перерабатывающих мощностей. Генеральным подрядчиком по поставке, наладке и пуску оборудования стала исландская компания SKAGINN.

На 5 сентября в рамках Восточного экономического форума, проходящего сейчас во Владивостоке, намечены переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, одной из тем которых станет заключение мирного договора.

О взгляде японского премьер-министра на курильский вопрос читайте в его интервью “Ъ”.

О споре Москвы и Токио о принадлежности Южных Курил читайте в материале “Ъ” «Переговорный протест».