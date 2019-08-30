Путин обсудит с Абэ мирный договор на ВЭФе

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 5 сентября будет обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества и затронет тему мирного договора, рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

«5 сентября на полях Восточного экономического форума состоится встреча Путина и Абэ. Естественно, что будут обсуждаться и вопросы двустороннего сотрудничества, и проблематика, которая связана с чувствительным вопросом, а именно о мирном договоре»,— сказал господин Ушаков (цитата ТАСС). Помощник президента считает, что позиция Москвы по поводу договора «всем ясна и даже нет смысла ее повторять».

На встрече обсудят и другие темы: культурно-гуманитарные связи, взаимодействие в сфере здравоохранения и в сфере «мирного атома». «Япония — традиционный гость. И именно премьер-министр Синдзо Абэ будет участвовать в форуме уже в четвертый раз, каждый год приезжает. И в этом плане он выполняет данное Путину обещание, как сказал, что будет каждый год приезжать, так и ни разу не пропускал»,— сказал господин Ушаков (цитата «РИА Новости»).

Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ запланирована в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке. Мирный договор между странами не заключался после Второй мировой войны. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп.

Подробнее о позиции премьер-министра Японии Синдзо Абэ по поводу мирного договора читайте в интервью «''Я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору''».