Кремль: анонсов обмена заключенными между Россией и Украиной быть не может

Кремль не подтвердил информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться в субботу, 7 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это чувствительностью вопроса.

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может»,— сказал он «Интерфаксу». Господин Песков пообещал, что факт обмена «станет известным».

Ранее сегодня сразу два дипломатических источника сообщили «Интерфаксу», что процесс обмена, возможно, будет запущен до конца этой недели. Другой диписточник подтвердил запланированный обмен на субботу, но отметил, что договоренности носят предварительный характер. «Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели»,— сказал собеседник агентства.

В начале недели источники “Ъ” сообщили, что при обмене украинских заключенных на российских может быть использована новая схема. Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

Как сообщал “Ъ”, переговоры об обмене задержанными и осужденными между двумя странами начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. К концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около 30 граждан Украины, как уже осужденных за преступления в России, так и находящихся под следствием за них.

О новом варианте обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков готовят к заочному процессу».