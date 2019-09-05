Евгений Долженко: Ситуация с простоями вагонов в Алтайском крае требует незамедлительного решения

Об этом директор Новосибирского филиала «Первой грузовой компании» (ПГК) Евгений Долженко заявил на межрегиональном круглом столе с грузоотправителями и партнерами. Он отметил, что ПГК стремится своевременно и в полном объеме вывозить грузы, предъявляемые грузоотправителями региона, но этому препятствует сверхнормативная задержка вагонов под грузовыми операциями.



«Среднее время нахождения подвижного состава ПГК под погрузкой и выгрузкой в Алтайском крае составляет семь суток — это на двое суток больше норматива. Если суммировать общее время простоя вагонов в регионе, то за шесть месяцев 2019 года, по нашим подсчетам, грузоотправители „потеряли“ порядка 200 вагонов, которые могли бы использовать под погрузку. При этом за семь месяцев 2019 года, несмотря на существующие проблемы в регионе, мы увеличили объем погрузки в крытом подвижном составе на 9% — до 488 тыс. тонн. Этого удалось добиться за счет адресной работы с грузоотправителями. Результаты можно улучшить, если действовать сообща»,— подчеркнул Евгений Долженко.

Грузоотправители согласились с позицией руководителя филиала и подтвердили интерес к совместной работе. «Сегодня РЖД забирает у нас вагоны с грузом раз в сутки, хотя раньше это происходило чаще. Это не позволяет нам оперативно вывозить продукцию и мешает работе станций. Мы заинтересованы в повышении производительности парка и считаем, что ответственность за его неэффективное использование должна быть общей»,— поделился исполнительный директор предприятия «Алейскзернопродукт» Денис Старовойтов.

По мнению участников круглого стола, эффективным способом улучшения работы парка могут стать ежемесячные встречи представителей Западно-Сибирской железной дороги с операторами и грузоотправителями для планирования перевозок. Такая практика широко применяется в Кузбассе.

Еще одной темой круглого стола стали современные цифровые сервисы на железной дороге. Сотрудники оператора презентовали в регионе проект «ПГК Онлайн»: обновленный личный кабинет клиента и приложение «Мобильный репортер».

Благодаря первой системе грузоотправители могут отслеживать в режиме реального времени местоположение подвижного состава и формировать планы погрузки. Вторая программа позволяет автоматизировать процессы приемки и забраковки крытых вагонов.