В совете последних событий

Врио главы Башкирии Радий Хабиров за считанные дни до выборов, в которых он принимает участие, решил обратиться к либеральной общественности. Он подписал указ о создании республиканского Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества (СПЧ) — консультативного органа, аналогичного тому, что действует при президенте России. В местный СПЧ обещают пригласить в том числе самых яростных критиков господина Хабирова и его команды. Членам регионального совета разрешается собираться реже, чем их московским коллегами — не раз в два месяца, а раз в полугодие. О совете заявили, но механизм его формирования еще не проработан. Политологи призывают не переоценивать эффективность таких институтов.

О том, что Радий Хабиров подписал указ о создании регионального СПЧ, вчера сообщила его пресс-служба. Текст документа опубликован не был, и, как сообщили „Ъ“ в администрации, пока не определена ни численность, ни сам принцип формирования такого совета.

По аналогии с Советом по развитию гражданского общества и правам человека, что действует при президенте России, башкирский консультивный орган должен оказывать содействие в защите прав и свобод человека и гражданина, поддержке развития институтов гражданского общества. Задачами членов совета провозглашены проверка фактов ущемления гражданских прав и свобод, участие в разработке и публикации справок и аналитических материалов, просветительская работа, мониторинг ситуации в регионе.

Какие у совета будут полномочия, пока также не известно. Однако, как следует из релиза пресс-службы Радия Хабирова, собираться местный СПЧ сможет реже, чем его московские коллеги — не реже раза в полугодие. Заседания федерального совета проходят не реже раза в два месяца.

Напомним, что у СПЧ при президенте России есть возможность пользоваться банками данных администрации президента РФ и федеральных органов власти, приглашать должностных лиц федеральных и региональных органов власти на свои заседания, использовать государственные, в том числе правительственные системы связи.

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, входящий в окружение Радия Хабирова, сообщил, что региональный СПЧ создается как «орган, куда войдет максимально широкий круг представителей либеральной общественности республики». «Полномочия будут аналогичные тем, что есть у совета при президенте России. Порядок формирования будет определен после общественного обсуждения»,— отметил он.

По словам собеседника, Радий Хабиров намерен сформировать совет «сразу после выборов, чтобы получать информацию не только от своих близких, но и от других информированных, но более критически относящихся к власти людей». «Он настаивает, чтобы в состав совета вошли самые критически настроенные люди, особенно те, кто чаще всего критиковал его команду в последнее время»,— добавил господин Мурзагулов.

Защитой прав и свобод граждан в Башкирии занимаются и другие структуры, действующие при поддержке государства, например, Общественная палата, уполномоченные по правам человека и по правам детей, уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Сам факт того, что о создании СПЧ было объявлено за несколько дней до выборов, был расценен политологами как попытка привлечь внимание либеральной общественности к личности Радия Хабирова. «Это абсолютно имиджевое решение,— считает политолог Александр Кынев.— Я не вижу никакого другого смысла объявлять о создании такого совета именно сейчас, перед выборами».

Политолог Константин Калачев предположил, что идеей было завоевать «дополнительные симпатии у избирателей». «Что касается эффективности работы такого совета, то все будет зависеть от того, кто в него войдет. Одно дело, если это будут реальные гражданские активисты, другое — если туда устроят почетных граждан, не имеющих никакого отношения к общественной деятельности. И главный вопрос, конечно, в том, кто будет председателем совета»,— отмечает политолог.

Переоценивать возможности СПЧ не приходится, отметил политолог Сергей Маркелов. «Обычно такие структуры создаются, чтобы местное население не бежало сразу жаловаться Путину (Владимиру Путину, президенту России.— „Ъ“) или, не дай бог, в Европейский суд по правам человека. Недавно я насчитал в Удмуртии около 350 институтов, куда население может отправлять жалобы. То есть органов для приема и анализа обращений предостаточно. Просто в итоге решение упирается в обычных клерков, чиновников, а заканчивается видеообращениями к президенту России».

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева не верит в эффективность нового института. «Как и СПЧ при президенте России, местный совет будет создавать видимость полезного гражданского института»,— считает она.

Влада Шипилова, Наталья Павлова