Забайкалье не подписалось на коммуниста

8 сентября забайкальцы будут выбирать главу региона между врио губернатора Александром Осиповым, назначенным на эту должность десять месяцев назад, и тремя малоизвестными в крае кандидатами. Бюллетень выглядит благоприятно для врио, но без скандала кампания не обошлась. Из представителей парламентских партий на выборы выдвинулся только коммунист Юрий Гайдук, но он не смог преодолеть муниципальный фильтр. Господин Гайдук обвинил штаб господина Осипова, что тот «зачистил районы», фактически собирая подписи сразу для четырех кандидатов. Это отчасти подтвердилось в результате публичного скандала с участием муниципальных депутатов и глав, который активисты движения в защиту прав избирателей «Голос» назвали беспрецедентным, потребовав отмены выборов. Эксперты судьбу выборов в Забайкалье под сомнение не ставят, но отмечают опасности, связанные с чрезмерно засушенным бюллетенем, агрессивным пиаром и завышенными обещаниями.

С момента возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году в Забайкальском крае они проходят уже в третий раз. В 2013 году после 17-летнего правления Равиля Гениатулина главой региона стал депутат Госдумы РФ Константин Ильковский. Три года спустя, не справившись с программой переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, господин Ильковский подал в отставку. Главой региона стала председатель заксобрания Наталья Жданова. Но осенью 2018 года президент страны Владимир Путин отправил госпожу Жданову в отставку и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Александра Осипова. Сама Наталья Жданова говорила, что покидает должность «по внутренним мотивам и объективным обстоятельствам», но эксперты связывали тогда ее уход с низкими показателями социально-экономического развития региона края и падением личного рейтинга госпожи Ждановой.

До назначения в Забайкальский край господин Осипов работал заместителем федерального министра по развитию Дальнего Востока. В первый же месяц его нахождения в должности врио, в ноябре 2018 года, край вместе с Республикой Бурятия вошел в состав Дальневосточного федерального округа (до этого оба региона относились к Сибирскому федеральному округу). Господину Осипову удалось быстро привлечь в край деньги из госбюджета, в регион зачастили федеральные министры. Себя он проявил чрезмерно требовательным к подчиненным и неожиданно эмоциональным: внезапно расплакался в эфире местного телеканала, беседуя с пожаловавшейся на аварийное жилье без водоснабжения матерью семерых детей, один из которых сильно болен.

Эмоциональность не помешала врио быстро заменить команду Натальи Ждановой на новых чиновников, в том числе приехавших из других регионов, а заодно почистить ряды в муниципальном корпусе. В том числе ему удалось отправить в отставку мэра Читы Анатолия Михалева, руководившего городом почти 20 лет, и поставить на должность сити-менеджера своего человека.

Свою предвыборную кампанию господин Осипов начал чуть ли не с первого дня пребывания в регионе: сразу привез команду политтехнологов, сделал ставку на фокус-группы вместо стандартных соцопросов, а также на контекстную рекламу в интернете и провластные каналы в Telegram.

К началу лета это помогло Александру Осипову стать одним из самых популярных врио среди готовящихся к выборам. С началом официальной избирательной кампании был составлен план фестивалей в Чите и развлекательные и концертные программы для районов с участием звезд российской эстрады. Врио участвует в дебатах, правда происходит это по остаточному принципу: в основном господин Осипов концентрируется на поездках по региону, во время которых иногда сам ремонтирует покосившиеся заборы. На встрече с Владимиром Путиным 29 августа Александр Осипов отчитался об участии Забайкалья в нацпроектах и растущих показателях: «Впервые за несколько лет у нас идет положительный рост промышленного производства, оборота розничной торговли, объема платных услуг населению, снизилась на 1% безработица». Врио сообщил главе государства, что планирует привлечь 1,3 трлн руб. инвестиций в план экономического и социального развития края, удвоить ВРП и создать 60 тыс. новых рабочих мест. В то же время господин Осипов сообщил господину Путину, что в Забайкалье центральное водоснабжение и канализация пока есть менее чем в каждом восьмом населенном пункте, да и там износ превышает 80%.

В выборах господин Осипов участвует самовыдвиженцем: весной заксобрание региона по его инициативе внесло соответствующие поправки в краевой закон о выборах главы региона. Однако изменения в устав края были приняты только в июле, когда избирательная кампания уже началась. Это дало активисту Александру Жданову и кандидату от КПРФ Юрию Гайдуку основания для сомнений в законности самовыдвижения врио губернатора. Они адресовали свои вопросы председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, но ЦИК ответил, что никаких нарушений не нашел. От «Единой России» господин Осипов публично старался дистанцироваться, заявляя, что важно «объединение всех на благо Забайкалья». Тем не менее, по данным “Ъ”, его избирательную кампанию полностью проспонсировали четыре фонда, связанных с ЕР.

В бюллетене кроме господина Осипова значатся малоизвестные в крае психотерапевт Яна Шпак (ее выдвинула Партия роста), председатель общества инвалидов Центрального района Читы Елена Краузе (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и депутат заксобрания, охотничий инспектор компании «Лось» Вячеслав Ушаков («Патриоты России»). Все три партии провели конференции по выдвижению своих кандидатов в один день в одном месте — 8 июня в Доме офицеров Забайкальского края. О своем намерении участвовать в выборах заявляли еще четыре самовыдвиженца, из которых двое сняли свои кандидатуры сами, а двум отказали в регистрации, а также одиозный кандидат от Партии пенсионеров России депутат краевого заксобрания Александр Михайлов, известный предложением пороть нагайками представителей сексуальных меньшинств. Господин Михайлов не смог подать документы в избирком, поскольку выдвинувшую его партию ликвидировал Верховный суд.

Из парламентских партий своего кандидата выдвигала только КПРФ. Ее кандидат, депутат заксобрания и первый секретарь крайкома КПРФ Юрий Гайдук, получил от региональной избирательной комиссии отказ в регистрации, так как не прошел муниципальный фильтр. Господин Гайдук предоставил в избирком 352 подписи районных депутатов и глав муниципалитетов, и все они были признаны достоверными. Однако по закону за него должны были подписаться депутаты и главы не менее чем из 27 муниципальных образований, он же предоставил автографы только из 17 муниципальных образований. «Мы просто физически не смогли собрать подписи. Бригада, которая собирала подписи за Осипова, Шпак и Ушакова, просто зачистила эти районы, собрав подписи у всех поголовно»,— заявил “Ъ” господин Гайдук.

Неучастие коммунистов, похоже, способно сделать скандальной кампанию, которая формально выглядит благоприятной для врио губернатора.

В Забайкалье у КПРФ и ЛДПР достаточно сильные позиции: по итогам выборов в местное заксобрание осенью 2018 года эти партии в совокупности обошли «Единую Россию»: ЕР контролирует 21 из 50 мандатов, КПРФ — 14, а ЛДПР — 10 мандатов. Губернаторские выборы 2016 года, в которых принимал участие коммунист Николай Мерзликин, едва не перешли во второй тур: врио Наталья Жданова набрала 50,4% голосов, а господин Мерзликин — почти 29%.

После того как господин Гайдук сошел с дистанции, в регионе разгорелся скандал с подписями. Информагентство Chita.ru сообщило, что многие главы муниципалитетов и депутаты отдавали свои подписи в поддержку Александра Осипова, однако в избирком они были сданы для регистрации других кандидатов. Обман журналисты выявили, обзвонив глав муниципальных образований, чьи подписи, согласно данным сайта крайизбиркома, ушли Вячеславу Ушакову, Яне Шпак и Елене Краузе. «Как за кого? За Осипова. Я шпаков не знаю, а с Осиповым уже работаю»,— заявил изданию глава села Дульдурга Дульдургинского района Мунко Эрдынеев на вопрос, за кого отдавал свою подпись. Увидев скриншот сайта избиркома, господин Эрдынеев сказал, что все депутаты и главы поселений Дульдургинского района, якобы подписавшиеся за госпожу Шпак, тоже сдавали подписи за господина Осипова. «Я вам даю голову на отсечение, они фамилию Шпак никогда не слышали в жизни»,— заверил он. Об аналогичной ситуации сообщили и еще несколько муниципальных глав и депутатов, однако позже забайкальская «Вечёрка» опубликовала материал, в котором они же дезавуировали свои прежние комментарии. «Меня ввели в заблуждение, спросив, кого я поддерживаю,— пояснил господин Эрдынеев.— Естественно, я ответил, что поддерживаю Осипова Александра Михайловича. При этом я поставил подпись за Яну Алексеевну Шпак. Я считаю, что на выборах должна быть конкуренция». В ответ Chita.ru опубликовала записи своих телефонных разговоров с главами муниципалитетов. После этого кандидат Яна Шпак подала заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело за клевету. Полиция неделю опрашивала сотрудников информагентства, участвовавших в подготовке материала, и возбуждать дело не стала. За защитой чести, достоинства и деловой репутации госпожа Шпак обратилась в суд. В полицию обращался и краевой избирком. Он потребовал у силовиков проверить добросовестность работы редакции.

«Меня зарегистрировал избирком, я действующий кандидат в губернаторы. Если есть какие-то вопросы, пусть разбирается прокуратура и суд»,— заявил “Ъ” кандидат Вячеслав Ушаков. Яна Шпак и Елена Краузе на звонки “Ъ” не ответили. Сам врио губернатора не стал скрывать участия его штаба в помощи другим кандидатам: «Я просил помогать всем участникам выборной кампании, понимая все сложности и особенности избирательных процедур»,— сказал он “Ъ”. Он добавил, что его поддерживают главы всех муниципалитетов, так как будущее своих населенных пунктов связывают с финансированием из краевого и федерального центров, которое зависит от эффективности работы главы региона. «Когда им звонят, тем более неожиданно, и спрашивают, за кого они, конечно, они ответили: "За Осипова". А кто, когда и как ходил, собирал подписи, люди могут и запутаться»,— отметил врио.

На фоне скандала движение в защиту прав избирателей «Голос» за несколько дней до выборов опубликовало заявление о необходимости их отмены:

«История с уставом, скандал со сбором подписей муниципалов, снятие с предвыборной дистанции кандидата от КПРФ и давление на СМИ делают невозможным выявление воли избирателей»,— пояснил “Ъ” член совета движения «Голос» Станислав Андрейчук. Он назвал беспрецедентным публичным кризисом ситуацию с прохождением муниципального фильтра.

«Когда вы не пускаете на выборы кандидатов от парламентских партий, выборы выглядят как профанация,— предупреждает политолог Александр Кынев.— На этом фоне рассказы про рейтинги выглядят просто как элемент пиара и не вызывают доверия. Очевидно, что в крае есть и протестные настроения, и агрессивный пиар, от которого регион уже устал». Эксперт считает кампанию по выборам губернатора Забайкалья одной из самых слабых из всех 16 губернаторских кампаний этого года и подчеркивает, что политтехнологи господина Осипова «программируют завышенные обещания, которые он не сможет выполнить».

По данным источника “Ъ”, близкого к окружению главы области, штаб господина Осипова нацелен на уверенную победу с большим отрывом.

Екатерина Шайтанова, Чита; Екатерина Еременко, Иркутск