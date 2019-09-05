Восточная Европа догонит рост мировой экономики к 2021 году без России

Сентябрьский макроэкономический консенсус-прогноз агентства FocusEconomics, основанный на оценках 45 крупнейших российских и глобальных институтов, инвестбанков и рейтинговых агентств, предполагает рост экономики РФ на 1,2% в 2019 году и 1,8% в 2020 году. Это не сильно отличается от обновленного прогноза Минэкономики (см. “Ъ” от 27 августа) — он предполагает рост в 1,3% и 1,7% в 2019 и 2020 годах соответственно.

Несмотря на схожесть динамики, основных отличий в структуре экономического роста в понимании экспертов FocusEconomics и Минэкономики два: аналитики, в отличие от чиновников, не верят в ускорение темпов роста инвестиций до 5% и торможение роста оборота розницы до 0,6% в 2020 году; по мнению министерства, они произойдут в первом случае благодаря улучшению инвестклимата и бюджетным вливаниям, а во втором — из-за окончания кредитного цикла и резкого торможения банковского кредитования экономики. Консенсус же предполагает лишь ускорение динамики инвестиций с 1,4% в 2019 году до 3,2% в 2020 году и незначительное ускорение оборота розницы — с 1,6% до 2% соответственно. По этой же причине динамика промпроизводства будет заметно слабее, чем ожидают чиновники.

Заметим, последний вариант прогноза Минэкономики в сравнении с его апрельской версией был заметно ухудшен в части оценок среднесрочных перспектив роста и инвестиций. Консенсус-прогноз же FocusEconomics с апреля также ухудшен в отношении перспектив роста экономики в 2019 году, но несколько улучшен в отношении 2020 года (в частности, на фоне низкой базы). Пессимистичнее стал прогноз потребления, а прогноз инвестиций, который для 2019 года лишь ухудшался, и промышленного роста в 2020 году улучшался. В результате динамика квартальных темпов роста РФ до конца 2020 года оказалась скачкообразной: динамика ВВП улучшается во второй половине 2019 года и первой половине 2020 года благодаря ожиданиям госинвестиций и эффекту базы. Между тем, в отличие от стран Восточной Европы, рост которых к концу 2020 года сравняется со среднемировым, экономика России снова затормозит к концу следующего года (эффект базы сработает в противоположную сторону). Не догонит Россия мир и Восточную Европу, по текущим прогнозам, и до 2023 года.

Алексей Шаповалов