Группа ЧТПЗ — промышленная группа металлургического комплекса России, является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции. Группа объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции в регионах; компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера». Продукция экспортируется в 52 страны мира.

Название – ПАО «ЧТПЗ»

Количество сотрудников – 25 тыс. чел.

Отрасль – металлургия

Выручка в 2018 году — 178,8 млрд руб.

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.chelpipe.ru

Начало

До проекта по замене системы кадрового администрирования и расчета заработной платы в компании существовали разные базы кадрового администрирования (прием/перевод/увольнение), различные шаблоны форм и отчетов на каждом из предприятий, ручное занесение данных по адресам, наименованиям учебных заведений и заполнение больничных листов, что влекло за собой большое количество ошибок. По каждому обществу работы выполнял отдельно выделенный сотрудник кадровой службы в своей модификации кадровой системы. ПИР/ДИ/Профстандарты не присутствовали в системе, а талоны на молоко печатали на бумажном носителе и выдавали под роспись работникам. Различались даже расчетные листки работников. В целом была абсолютная разунификация как по процессам, так и по техническому исполнению, все усложнялось отсутствием технической документации на исторические системы.

Цель

Реинжениринг бизнес-процессов кадрового администрирования и расчета заработной платы в соответствии с лучшими отраслевыми практиками

Реализация

Проект охватил предприятия трубно-магистрального дивизиона, реализация шла по схеме: пилот (ЧТПЗ и ПНТЗ) и тиражирование на остальные предприятия дивизиона. Была проведена работа по описанию целевых процессов, аудит всех отчетных форм и шаблонов, унификация необходимых справочников, все это легло в основу описания настроек будущей единой системы. Был проработан вопрос интеграции внедряемой системы с другими модулями, в частности для начисления налогов и передачи данных в банк для выплаты заработной платы.

Решения SAP

SAP HCM

SAP SF

Как стало

Все функции кадрового администрирования и начисления заработной платы централизованы и унифицированы. Отчетность формируется без использования Excel. Теперь руководитель самостоятельно в любой момент времени может сам сформировать штатное расписание/табель учета рабочего времени, отчеты по лимитам отсутствия/оперативный график работы. Формирование руководителем заявки на работу в выходной день, согласование, подписание, выгрузка готового распоряжения для ознакомления с работником – автоматически после подписания в системе данные формируются в табеле. Руководитель самостоятельно закрепляет заказ на конкретном работнике/бригаде/участке и автоматическое разнесение затрат по ЗП

Методологическая и техническая документация описана и хранится в базе знаний компании.

Результат

Создание единой автоматизированной системы управления персоналом сделало рабочие процессы в компании более предсказуемыми и понятными. Все необходимые данные доступны в системе, нет разночтений и разных форматов документов. Компания перестала зависеть от специалистов-держателей знаний. В кадровых процессах больше нет «серых пятен». Создан инструмент для организации единого центра обслуживания.

Значимые цифры

5 предприятий группы работали в 5 разных системах, теперь в одной

Вместо 2 тыс. форм отчетности, большинством из которых никто не пользовался, появилось 100 единых форм с возможностью кастомизации