Группа ЧТПЗ — промышленная группа металлургического комплекса России, является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции. Группа объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции в регионах; компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера». Продукция экспортируется в 52 страны мира.
Название – ПАО «ЧТПЗ»
Количество сотрудников – 25 тыс. чел.
Отрасль – металлургия
Выручка в 2018 году — 178,8 млрд руб.
Головной офис – Москва, Россия
Адрес сайта – www.chelpipe.ru
Начало
До проекта по замене системы кадрового администрирования и расчета заработной платы в компании существовали разные базы кадрового администрирования (прием/перевод/увольнение), различные шаблоны форм и отчетов на каждом из предприятий, ручное занесение данных по адресам, наименованиям учебных заведений и заполнение больничных листов, что влекло за собой большое количество ошибок. По каждому обществу работы выполнял отдельно выделенный сотрудник кадровой службы в своей модификации кадровой системы. ПИР/ДИ/Профстандарты не присутствовали в системе, а талоны на молоко печатали на бумажном носителе и выдавали под роспись работникам. Различались даже расчетные листки работников. В целом была абсолютная разунификация как по процессам, так и по техническому исполнению, все усложнялось отсутствием технической документации на исторические системы.
Цель
Реинжениринг бизнес-процессов кадрового администрирования и расчета заработной платы в соответствии с лучшими отраслевыми практиками
Реализация
Проект охватил предприятия трубно-магистрального дивизиона, реализация шла по схеме: пилот (ЧТПЗ и ПНТЗ) и тиражирование на остальные предприятия дивизиона. Была проведена работа по описанию целевых процессов, аудит всех отчетных форм и шаблонов, унификация необходимых справочников, все это легло в основу описания настроек будущей единой системы. Был проработан вопрос интеграции внедряемой системы с другими модулями, в частности для начисления налогов и передачи данных в банк для выплаты заработной платы.
Решения SAP
SAP HCM
SAP SF
Как стало
Все функции кадрового администрирования и начисления заработной платы централизованы и унифицированы. Отчетность формируется без использования Excel. Теперь руководитель самостоятельно в любой момент времени может сам сформировать штатное расписание/табель учета рабочего времени, отчеты по лимитам отсутствия/оперативный график работы. Формирование руководителем заявки на работу в выходной день, согласование, подписание, выгрузка готового распоряжения для ознакомления с работником – автоматически после подписания в системе данные формируются в табеле. Руководитель самостоятельно закрепляет заказ на конкретном работнике/бригаде/участке и автоматическое разнесение затрат по ЗП
Методологическая и техническая документация описана и хранится в базе знаний компании.
Результат
Создание единой автоматизированной системы управления персоналом сделало рабочие процессы в компании более предсказуемыми и понятными. Все необходимые данные доступны в системе, нет разночтений и разных форматов документов. Компания перестала зависеть от специалистов-держателей знаний. В кадровых процессах больше нет «серых пятен». Создан инструмент для организации единого центра обслуживания.
Значимые цифры
Валерий Борисов, заместитель гендиректора по финансам и экономике ЧТПЗ
Выявлены инициативные и энергичные сотрудники компании, которые, многие годы работав в исторической системе, зная ее слабые места, очень быстро влились в проект и реализовали свои идеи по улучшению процессов компании в новой системе
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