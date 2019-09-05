Совместное белорусско-германское предприятие «Цейсс-БелОМО» создано в июле 1995 года. Доля немецкой стороны — 60%, белорусской – 40%. Компания занимается созданием оптики различного назначения, охватывая участки круглой сферической оптики, оптику в оправе и оптические элементы для окуляров и объективов, отдельные оптические узлы и полные сборочные группы с использованием электроники. Применяемые в работе предприятия современные технологии в обработке деталей, покрытий, сборке, а также в процессе контроля позволяют изготавливать сложные оптические компоненты и приборы. Вся продукция экспортируется в Германию.
Название – СП «Цейсс-БелОМО» ООО
Количество сотрудников – 300 чел.
Отрасль – производство оптики, приборостроение
Денежный оборот – 7 млн евро
Головной офис – Минск, Республика Беларусь
Адрес сайта – www.zeiss-belomo.by
Начало
Инициатором внедрения SAP ERP в белорусском офисе стал совет директоров головного офиса Zeiss Jena GmbH (Германия). Концерну требовалось вывести белорусское подразделение на уровень высоких мировых стандартов концерна, а также привести предприятие к единой системе отчетности и принятия решений. Поскольку в концерне давно и положительно зарекомендовала себя система SAP, было принято решение использовать ее во всех подразделениях.
Цель
Интеграция оцифрованного производства в Белоруссии в бизнес-среду головной компании в Германии
Реализация
Проект затронул практически все относящиеся к производственному процессу аспекты работы предприятия. До старта проекта управление производством было скорее ситуативным, планирование осуществлялось на основе предыдущих статистик и без учета ограниченных мощностей и оперативной обратной связи. Не было четкого планирования потребности в материалах, график движения материалов через рабочие места составлялся вручную, что приводило к ошибкам. Сотрудникам приходилось вносить корректировки в большое количество таблиц, что отнимало существенное количество времени и отвлекало людей от выполнения функциональных обязанностей. Проект внедрения SAP ERP получил активную поддержку топ-менеджеров и ключевых сотрудников предприятия, благодаря чему удалось добиться поставленных целей и привлечь к участию и генерации новых идей основной кадровый состав.
Решения SAP
SAP ERP
Как стало
Компания выстроила прозрачный процесс производства с детализацией и оцифровкой всех рабочих мест и рабочих планов. Планирование теперь осуществляется в полуавтоматическом режиме с учетом всех возможностей и ограничений. Фактическая загрузка рабочих мест стала соответствовать запланированной. Запасы и движение материалов отслеживаются в реальном времени. Внедрена система обратной связи. Компания четко контролирует остатки на складе и планирует потребность в материалах. Централизованная, своевременная и достоверная отчетность о происходящем на складе и на производстве обеспечивает принятие эффективных решений. Сотрудники занимаются своими прямыми обязанностями, что позитивно влияет на развитие компании.
Результат
Одной из главных целей проекта была полная интеграция производства в Белоруссии в бизнес-среду головной компании в Германии — ее удалось достичь на 100%. Работа предприятия стала более прозрачной, предсказуемой и эффективной. Ключевые производственные процессы получили полный цифровой след. KPI для всех организационных уровней получили прямую связь друг с другом на базе реальных факторов. Появилась возможность получать информацию о ситуации на производстве в онлайн-режиме. Существенно снизился уровень ошибок, обусловленных человеческим фактором, что повлияло на сокращение издержек.
Значимые цифры
Тимофей Савран, генеральный директор СП «Цейсс-БелОМО»
Произошло реальное вовлечение на уровне компании в процесс диджитализации. Все плюсы и серьезные перспективы цифрового предприятия стали очевидны
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