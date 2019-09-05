Совместное белорусско-германское предприятие «Цейсс-БелОМО» создано в июле 1995 года. Доля немецкой стороны — 60%, белорусской – 40%. Компания занимается созданием оптики различного назначения, охватывая участки круглой сферической оптики, оптику в оправе и оптические элементы для окуляров и объективов, отдельные оптические узлы и полные сборочные группы с использованием электроники. Применяемые в работе предприятия современные технологии в обработке деталей, покрытий, сборке, а также в процессе контроля позволяют изготавливать сложные оптические компоненты и приборы. Вся продукция экспортируется в Германию.

Название – СП «Цейсс-БелОМО» ООО

Количество сотрудников – 300 чел.

Отрасль – производство оптики, приборостроение

Денежный оборот – 7 млн евро

Головной офис – Минск, Республика Беларусь

Адрес сайта – www.zeiss-belomo.by

Начало

Инициатором внедрения SAP ERP в белорусском офисе стал совет директоров головного офиса Zeiss Jena GmbH (Германия). Концерну требовалось вывести белорусское подразделение на уровень высоких мировых стандартов концерна, а также привести предприятие к единой системе отчетности и принятия решений. Поскольку в концерне давно и положительно зарекомендовала себя система SAP, было принято решение использовать ее во всех подразделениях.

Цель

Интеграция оцифрованного производства в Белоруссии в бизнес-среду головной компании в Германии

Реализация

Проект затронул практически все относящиеся к производственному процессу аспекты работы предприятия. До старта проекта управление производством было скорее ситуативным, планирование осуществлялось на основе предыдущих статистик и без учета ограниченных мощностей и оперативной обратной связи. Не было четкого планирования потребности в материалах, график движения материалов через рабочие места составлялся вручную, что приводило к ошибкам. Сотрудникам приходилось вносить корректировки в большое количество таблиц, что отнимало существенное количество времени и отвлекало людей от выполнения функциональных обязанностей. Проект внедрения SAP ERP получил активную поддержку топ-менеджеров и ключевых сотрудников предприятия, благодаря чему удалось добиться поставленных целей и привлечь к участию и генерации новых идей основной кадровый состав.

Решения SAP

SAP ERP

Как стало

Компания выстроила прозрачный процесс производства с детализацией и оцифровкой всех рабочих мест и рабочих планов. Планирование теперь осуществляется в полуавтоматическом режиме с учетом всех возможностей и ограничений. Фактическая загрузка рабочих мест стала соответствовать запланированной. Запасы и движение материалов отслеживаются в реальном времени. Внедрена система обратной связи. Компания четко контролирует остатки на складе и планирует потребность в материалах. Централизованная, своевременная и достоверная отчетность о происходящем на складе и на производстве обеспечивает принятие эффективных решений. Сотрудники занимаются своими прямыми обязанностями, что позитивно влияет на развитие компании.

Результат

Одной из главных целей проекта была полная интеграция производства в Белоруссии в бизнес-среду головной компании в Германии — ее удалось достичь на 100%. Работа предприятия стала более прозрачной, предсказуемой и эффективной. Ключевые производственные процессы получили полный цифровой след. KPI для всех организационных уровней получили прямую связь друг с другом на базе реальных факторов. Появилась возможность получать информацию о ситуации на производстве в онлайн-режиме. Существенно снизился уровень ошибок, обусловленных человеческим фактором, что повлияло на сокращение издержек.

Значимые цифры

Точность поставок выросла вдвое

Уровень внутреннего и внешнего брака снизился на 60%

Скорость прохождения материалов через производство сократилось на 20%

Складские запасы в производстве снизились на 20%

Общий уровень операционных затрат снижается на 5% в год с нарастающим эффектом

Выработка на одного сотрудника выросла на 10%

Уровень убыточных товарных позиций снизился до менее 0,5%