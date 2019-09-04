Посольство США в РФ объявило о новых местах для записи на визовые собеседования

Посольство США в Москве и Генеральные консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке объявили о появлении новых мест для записи на собеседование для получения деловых и туристических виз до середины января 2020 года. Как сообщается на сайте дипмиссии, усилия по расширению услуг предпринимаются из-за важности двусторонних отношений между Россией и Америкой «на уровне государств и на уровне граждан».

«Как известно, оформление виз по всей России было сокращено после масштабного сокращения персонала нашей дипмиссии правительством РФ в 2017 году и закрытия Генконсульства США в Санкт-Петербурге правительством РФ в 2018 году. Мы сожалеем о том, что работа наших консульских отделов также затрудняется нежеланием российского посольства в Вашингтоне выдавать визы новым консульским сотрудникам дипмиссии США в РФ, получившим назначение на работу в Россию. Мы по-прежнему надеемся, что российское правительство поймет необходимость этих консульских сотрудников для работы по оказанию услуг, которые посольство и консульства США предоставляют россиянам, желающим поехать в Соединенные Штаты»,— говорится в заявлении.

На территории России можно записаться на собеседование для получения визы в Москве, Екатеринбурге и во Владивостоке. «Заявители, проживающие как в России, так и за пределами Российской Федерации, могут записаться на собеседование в любом посольстве или консульстве США по всему миру»,— отметили в посольстве.

Напомним, «дипломатические войны» между Москвой и Вашингтоном начались в декабря 2016 года. Тогда из США были высланы 35 российских дипломатов. 28 июля 2017 года власти РФ потребовали от США сократить число сотрудников своих дипмиссий на территории России до 455 человек. В ответ Вашингтон потребовал закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В марте 2018 года власти США в рамках проявления солидарности с Великобританией по «делу Скрипалей» объявили о высылке из страны еще 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле, после чего российские власти заявили о решении выслать такое же число американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении закрыть россиянам безвизовый въезд на остров Гуам и Северные Марианские острова.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россия теряет безвизовых партнеров».