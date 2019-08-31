США закрывают россиянам безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова

Администрация президента США Дональда Трампа закрывает для граждан России возможность безвизового въезда на территории, не входящие в состав США, но являющиеся их владением — остров Гуам — и свободно ассоциированные — Северные Марианские острова. Изменение должно быть опубликовано в официальном журнале федерального правительства США. Если запрет будет окончательно оформлен, то будет завершен семилетний период свободного въезда россиян на острова, сообщает The Guam Daily Post.

Ранее консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала очередной Индекс паспортов мира, оценивающий их по тому, сколько стран их обладатели могут посещать без виз. Россия, у которой по итогам квартала оказалось на двух безвизовых партнеров меньше, опустилась до 51-го места.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Россия теряет безвизовых партнеров».