Heineken в России Внедрение глобальной системы управления складами (WMS) на базе SAP EWM позволило добиться 100% прозрачности перемещения продукции с момента ее производства до доставки клиенту. Также удалось значительно повысить эффективность работы склада и его сотрудников

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» – российское подразделение голландского концерна HEINEKEN N.V., мирового лидера по производству премиальных сортов пива и сидра, представленного в 70 странах мира. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда была приобретена первая пивоварня в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день HEINEKEN принадлежит семь пивоварен на территории России. В портфеле компании более 30 международных, национальных и региональных брендов, в том числе Heineken®, Amstel, Kruovice, Affligem, Gsser, «Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин» и другие. В российском подразделении компании работает более 1900 человек.

Название – ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»

Количество сотрудников – 1900 чел.

Отрасль – пищевая промышленность

Головной офис – Амстердам, Нидерланды

Адрес сайта – www.heinekenrussia.ru

Начало

Компании требовалось сделать процесс работы складов прозрачным и контролируемым. На момент запуска проекта в компании действовала самописная WMS, которая не являлась масштабируемой и охватывала ограниченный сегмент бизнес-процессов. Для исполнителя проекта был определен ряд требований, включающий создание тиражируемого шаблона системы для распространения по стране и глобально. Необходимо было обеспечить непрерывность работы при запуске новой системы WMS и полное покрытие бизнес-процессов заказчика. К будущей системе руководство предъявляло высокие требования по надежности, масштабируемости, функциональности и репутации на рынке, чему полностью отвечало решение SAP EWM.

Цель

Достижение прозрачности и повышение эффективности работы складов и сотрудников

Реализация

В ходе реализации проекта требовалось исключить риски потери продаж в случае сбоя самописной системы WMS. Кроме того, нужно было обеспечить покрытие всех бизнес-процессов, сократить временные затраты на логистику, повысить вместимость складов и снизить риски отсутствия товаров, а также повысить эффективность сотрудников складской логистики. Первым шагом стал пилотный проект по автоматизации складской деятельности на одном из заводов HEINEKEN в России — позже он же был использован как пилот для всей корпорации.

При проработке бизнес-процессов, согласовании соответствия требований стандартному функционалу SAP EWM в проекте принимали участие пользователи — сотрудники компании. Для них были разработаны мотивационные программы и создан единый портал с актуальной информацией. Это позволило подготовить команду к запуску новой системы и работе с ней. Новая EWM помогла компании скорректировать модель управления, изменить методы коммуникации и принятия решений, а также усилить команду.

Решения SAP

SAP EWM

SAP ERP

SAP PI

Как стало

Внедренные решения позволили не только улучшить складские операции, но и создать масштабируемую IT-инфраструктуру, которая позволяет поддерживать текущие бизнес-операции на высоком уровне на всех площадках. Разработанный шаблон позволяет планировать развитие системы и вводить улучшения с единовременным доступом на всех локациях.

Результат

Внедрение системы управления складами на базе SAP EWM позволило достичь полной автоматизации складской работы. Это способствовало выходу бизнес-процессов складов готовой продукции и сырья на новый уровень продуктивности. В ходе проекта удалось преодолеть многие вызовы, среди них – широкая география тиражирования, быстро меняющиеся требования регулятора, жесткие требования к срокам, обусловленные сезонностью, растущий уровень сложности операций, включая расширяющийся продуктовый ассортимент.

Значимые цифры

По результатам независимого опроса клиентов в 2018 году (в сравнении с 2017 годом) HEINEKEN:

В категории ‘Delivers on Time’ переместилась с 11-го на 1-е место

В категории ‘Customer Service Responsiveness’ переместилась с 12-го на 4-е место

В категории ‘Meeting the Supply Chain Metrics of the Customers’ переместилась с 6-го на 1-е место