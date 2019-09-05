Объединенная металлургическая компания Внедрение автоматизированной системы управления складами на одной из производственных площадок ОМК позволило перейти от ручного документооборота к полной автоматизации всех складских процессов

«Объединенная металлургическая компания» (ОМК) основана в 1992 году, сейчас это один из крупнейших российских производителей металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК поставляет продукцию для добычи и транспортировки газа и нефти. Выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод, Альметьевский трубный завод, завод «Трубодеталь», Благовещенский арматурный завод, Чусовской металлургический завод. В число потребителей продукции ОМК входят «Газпром», «РЖД», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», НК «Роснефть», «СИБУР Холдинг», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung, «КАМАЗ», «ГАЗ», «МАЗ» и др. Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира.

Название – «Объединенная металлургическая компания» (ОМК)

Количество сотрудников – около 23 тыс. чел.

Отрасль – металлургия

Денежный оборот – 174 млрд руб.

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.omk.ru

Начало

Внедрение автоматизированной системы управления складами на Выксунской производственной площадке ОМК было направлено на оптимизацию ключевых процессов работы складов компании. Требовалось обеспечить оперативный контроль выполнения операций, повысить скорость и точность обработки заказов, снизить количество излишков и недостач (пересортицы) на складах, оптимизировать трудозатраты. В целом компания хотела добиться повышения прозрачности и персонализации всех складских операций. Также одной из задач стала оптимизация существующих и построение новых бизнес-процессов склада и смежных процессов за счет использования возможностей системы SAP EWM. Кроме того, ОМК ставила перед собой задачу оптимизировать трудозатраты сотрудников и снизить степень влияния человеческого фактора в оперативном управлении складскими операциями.

Цель

Автоматизация складских операций при повышении их эффективности, точности, прозрачности и персонализации.

Реализация

Перед реализацией решения были подготовлены предварительный IT-проект и техническое задание с указанием необходимости достижения ключевых показателей. Так, производительность планировалось повысить не менее чем на 20%, сократить трудозатраты на 15%, сократить ошибки на 50% и т.д. До проекта на предприятии практиковался ручной документооборот, ручная приемка, подбор заказов по бумажному носителю, инвентаризация с бумажными листами просчета. Внедрение SAP EWM позволило оптимизировать складские процессы, перейти к полной автоматизации, строго следовать обновлённой технологии, поддерживать и повышать эффективность работы складского хозяйства.

Решения SAP

SAP EWM

: Внедрение автоматизированной системы управления складами – завершающий этап большой работы по модернизации складского хозяйства Выксунского металлургического завода ОМК. Для эффективной работы современного склада необходимо наличие четырех обязательных составляющих: правильная топология, зонирование склада в соответствии с хранящимися МТР и грузопотоками; соответствующие назначению складское оборудование и техника; адаптированные к решению задач конкретного склада технология и система управления складом – инструмент для автоматизации выполнения складских операций. С внедрением SAP EWM все четыре указанных составляющих теперь есть на складах, вошедших в объем ИТ-проекта

Как стало

Все процессы работы склада, персонала удалось сделать планируемыми и прозрачными.

Значительно возросла скорость комплектования складских заказов за счет отказа от бумажных технологий и перехода на автоматизированное адресное хранение.

Сократились проценты ошибок по номенклатуре и партиям, допускаемые при сборке, за счет снижения влияния человеческого фактора.

Появился онлайн инструмент мониторинга складских ресурсов, задач, запасов, документов.

С внедрением SAP EWM ОМК получила ИТ-актив, существенно повысивший в бизнес-процессах интралогистики их эффективность, производительность, управляемость, прозрачность.

Результат

Во многих аспектах результаты от внедрения автоматизированной системы управления складами SAP EWM превзошли ожидания. Компания пришла к максимально эффективному использованию всех складских ресурсов. Появился оперативный контроль за выполнением операций. Процессы и работа сотрудников стали прозрачными, выросли скорость и точность обработки заказов.

Значимые цифры

Производительность складов повысилась более чем на 20%

Сокращение трудозатрат – на 15%,

Сокращение ошибок при подборе заказов – на 70%

Сокращение времени на проведение годовой инвентаризации – на 30%

Сокращение простоя производства из-за несвоевременного или некорректного предоставления МТР – на 50%

Уменьшение суммы излишков и недостач – на 50%