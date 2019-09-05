ЦБ экономит бумагу

Банк России исполнил указание премьера Дмитрия Медведева о проработке вопроса объединения полисов каско и ОСАГО с целью сделать эти страховки более доступными для автомобилистов. Соответствующий проект указания о требованиях к договору каско, который будет продаваться на одном бланке с полисом ОСАГО, в среду был опубликован регулятором. Страховщики полагают, что простое совмещение бланков вряд ли снизит цену каско в составе объединенного продукта.

ЦБ опубликовал проект указания «О минимальных стандартных требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования средств наземного транспорта». Проект описывает условия договора каско, который может заключаться вместе с договором ОСАГО. Напомним, в апреле этого года Дмитрий Медведев поручил ведомствам рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по полису каско. Предполагалось, что универсальный полис снизит затраты автомобилистов на страхование (см. “Ъ” от 26 апреля).

Поскольку страховки каско у разных компаний имеют существенные отличия, регулятор решил ввести стандартные требования к этому виду страхования при продаже объединенного полиса.

Как следует из проекта, полис каско должен включать риски утраты или повреждения автомобиля, максимальный размер франшизы (не оплачиваемого страховщиком убытка) составляет 20%.

Срок договора каско должен совпадать со сроком договора об «автогражданке», если же автовладелец захочет расторгнуть полис ОСАГО, прекращает свое действия и защита по каско — клиенту возвращается часть премии пропорционально действовавшему сроку страхования.

Теперь же профобъединению страховщиков предстоит выработка внутренних документов для обеспечения жизнеспособности совмещенного полиса. Как говорит исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, «способ решения этой задачи, выбранный регулятором, на наш взгляд, является потенциально работоспособным, союзу требуется время для более глубокой проработки документа». По его словам, будет ли объединенный полис дешевле двух отдельных, покажет практика.

Проект ЦБ вызвал много вопросов у компаний. «Каско расшифровывается как комплексное автомобильное страхование, кроме ответственности,— говорит заместитель главы "Ингосстраха" Илья Соломатин,— тогда нам нужно менять и терминологию, раз возникает такой полис». Кроме того, по его словам, формулировка ЦБ «утрата (гибель)» автомобиля не подразумевает риск угона. Угон тарифицируется и прописывается страховщиками, как правило, отдельно, получается, речь идет об усеченном каско. «Это хороший шаг с точки зрения популяризации страхования — застрахованных по ОСАГО больше, чем по каско,— размышляет Илья Соломатин,— но страховщикам придется вести разъяснительную работу с клиентами, что ОСАГО — это обязательно, а от каско на обратной стороне полиса можно отказаться».

Отметим, что сами компании с появлением единого полиса вряд ли смогут сэкономить на бумажном обороте. «Мировая и отечественная тенденция в страховании — это развитие электронных продаж»,— говорит заместитель главы «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. По данным РСА, по итогам первого квартала 2019 года было продано 8,3 млн полисов ОСАГО, из них электронных — 4,3 млн. «Продажи каско объединенный продукт не подстегнет,— уверен Игорь Иванов,— и вряд ли это будет дешевле в составе одного бланка, на цену каско влияют совершенно другие вещи, уж точно не экономия бумаги».

Татьяна Гришина