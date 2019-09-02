Страховщики не проходят техосмотр

Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей. ЦБ опасается, что союз не справится с возложенными на него обязанностями по аккредитации операторов техосмотра по новым правилам. РСА тем временем просит у Минэкономики удвоения расценок на эту работу и предупреждает о возможном дефиците полисов ОСАГО в случае, если реформа аккредитации не будет продлена на год. ЦБ тоже видит эти риски и именно поэтому предлагает передать функции РСА в сфере техосмотра правительству.

Обновленный в июне этого года закон о техническом осмотре (ТО) транспортных средств может спровоцировать новый дефицит полисов ОСАГО. Напомним, что полис не может быть продан автовладельцу без диагностической карты, выдаваемой оператором техосмотра. По закону РСА должен заниматься аккредитацией операторов ТО и следить за их деятельностью, при этом с июня 2020 года оценка соответствия оператора требованиям аккредитации проводится только в форме выездной проверки по месту нахождения пункта техосмотра. Всего в стране 5,2 тыс. пунктов ТО, и представители страхового объединения должны выехать для подтверждения аккредитации в каждый из них. Пройти процедуру переаккредитации операторы обязаны до июня 2021 года.

Как сообщили “Ъ” в ЦБ, регулятор опасается, что «отсутствие фактических и финансовых возможностей у РСА может привести к дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, к дестабилизации рынка ОСАГО.

Эта ситуация может привести к прекращению оформления диагностических карт, наличие которых необходимо для заключения договора ОСАГО». Страховщики разделяют эти опасения. «Существует опасность, что техоператоры обратятся к нам за аккредитацией в последний момент, в итоге часть из них физически не успеют ее получить. Соответственно, они не смогут выдавать диагностические карты. А это, в свою очередь, может спровоцировать проблему дефицита полисов ОСАГО»,— подтвердил “Ъ” заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. «Кроме того, законом вводится такой параметр, как пропускная способность оператора,— продолжает он.— Если мы выявим, что один пункт может провести не более 15–20 ТО в день, то количество операторов в стране надо увеличивать минимум втрое». По его словам, средний возраст автомобилей в РФ — 12 лет, большей их части необходимо прохождение техосмотра каждый год.

В РСА считают необходимым увеличить расценки союза за работу по аккредитации операторов. Ранее постановлением правительства были определены тарифы, по которым аккредитация одного оператора обходится ему в 20 тыс. руб. плюс по 10 тыс. руб. за каждый пункт. «Наши расчеты показывают, что с учетом выездных проверок и новых требований по аккредитации ставка должна возрасти до 70 тыс. руб. за оператора»,— говорит господин Ефремов. Чтобы сократить расходы, связанные с выездом специалистов РСА, союз предлагает разрешить ему пользоваться услугами сторонних экспертов. А чтобы не допустить коллапса с аккредитацией к сроку (до июня 2021 года), просит Минэкономики продлить ее на год, до июня 2022-го. РСА хочет также самостоятельно определять, к какому оператору приезжать с проверкой, а для кого будет достаточно и документарной инспекции. Соответствующие письма президент РСА Игорь Юргенс уже отправил в министерство, зампреду правительства Максиму Акимову, в Минфин и ЦБ.

Планы РСА вызвали недовольство экспертов-техников. По словам гендиректора союза «Техэксперт» (объединение операторов ТО) Сергея Зайцева, «по сути, предлагается ввести систему "свой — чужой", когда РСА сам выбирает, кого и когда проверять».

«Напомню, что отсутствие выездных проверок привело к тому, что сейчас 60% операторов ТО — портфельные и фиктивные, торгующие диагностическими картами,— говорит Сергей Зайцев.— Это приводит к авариям из-за неисправности транспорта». По его оценке, из-за этого с 2012 года государство понесло убытки в размере 1,5 трлн руб. Предложения РСА по росту тарифов видятся эксперту необоснованными.

«Ощущение, что в РСА просто взяли стоимость самого дорогого билета Москва—Владивосток и заложили ее в тариф аккредитации. А если проверку нужно проводить в Московской области?» — задается он вопросом.

Впрочем, эти споры между РСА и операторами вскоре могут потерять смысл — проблема с аккредитацией может быть разрешена кардинальным способом. ЦБ помнит уроки кризиса в ОСАГО в 2014 году, случившегося из-за наложения целого ряда факторов, и что ему тогда пришлось повышать тарифы. Поэтому сейчас в ЦБ настроены решительно. «Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству. В настоящее время эти предложения Банка России обсуждаются с заинтересованными ведомствами»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ЦБ.

Татьяна Гришина, Иван Буранов