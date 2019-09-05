Central Properties тесно в Москве

Московский девелопер Central Properties пытается выйти на региональный рынок торговой недвижимости и обсуждает покупку торгцентров у группы «Макси» в Сыктывкаре и Петрозаводске. Для регионального рынка это дорогие объекты, их стоимость достигает 2,5 млрд руб. Но эти объекты для Central Properties стали альтернативным вариантом: компания сначала попыталась договориться о покупке торгцентров у австрийского фонда Atrium.

О том, что Central Properties обсуждает возможность покупки у группы «Макси» торгцентров в Сыктывкаре и Петрозаводске, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев подтвердил, что Central Properties интересуется покупкой объектов «Макси» в регионах. Если речь идет о торгцентрах в Петрозаводске и Сыктывкаре, то каждый из них может стоить около 2–2,5 млрд руб., подсчитывает консультант. Партнер Colliers International Станислав Бибик знает, что Central Properties долгое время присматривался к регионам, а активы «Макси», «имеющие качественную концепцию и удачное расположение, при правильной цене могут быть отличным решением этой задачи». В Central Properties и «Макси» отказались от комментариев.

Central Properties, по данным Kartoteka.ru, принадлежит в равных долях Денису Степанову и Сергею Егорову. Они же, судя по сайту девелопера, и управляют компанией. Сейчас Central Properties владеет и управляет недвижимостью только в Москве и Подмосковье: в портфель девелопера входят бизнес-центры класса A «Двинцев» и «Павловский», комплекс апартаментов Only (проект выкуплен у группы ПИК), торгцентр «Весна», помещение «Кофемании» на Трубной площади, площади стрит-ритейл на Пятницкой улице и Ленинском проспекте. Компания управляет торгцентром «Карнавал» в Чехове, добавляет Станислав Бибик.

Торговые центры «Макси» развивает входящая в одноименную группу компания «Макси Девелопмент». Ее владельцем указан Максим Роздухов. Группа управляет торговыми объектами в десяти городах, включая Архангельск, Киров, Петрозаводск, Смоленск и Сыктывкар. Помимо торговой недвижимости «Макси» развивает одноименную продуктовую сеть.

Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков отмечает, что сейчас небольшие девелоперские компании с единичными проектами в регионах испытывают трудности. Но у Central Properties положительная кредитная история, что позволит получить выгодные условия в банке и увеличит доходность на вложенные средства, оптимистичен консультант. В Knight Frank отмечают, что большинство крупных московских девелоперов управляют коммерческой недвижимостью в регионах, а покупки таких торгцентров со стороны российских компаний не редкость из-за ухудшения инвестиционного климата. Так, в последние три года из России ушли австрийская Immofinanz, немецкая Heitman и финская Stockmann. Покупателей на свои региональные торгцентры ищет австрийская Atrium European Real Estate, напоминают в Knight Frank. По данным одного из собеседников “Ъ”, Central Properties обсуждал покупку активов Atrium, однако до сделки дело не дошло.

В Knight Frank подсчитали, что с начала 2017 года объем инвестиций в региональный ритейл составил около 13 млрд руб., или 7% от совокупного объема инвестиций в торговую недвижимость России. В PPF Real Estate Russia, также управляющей торгцентрами в регионах, отмечают, что качественных объектов в регионах немного, но они есть.

Елизавета Макарова