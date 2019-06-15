Арендаторы расхватали магазины и офисы

Вопреки продолжающемуся снижению реальных доходов населения спрос на торговую и офисную недвижимость растет. В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года. А в Санкт-Петербурге будет непросто найти помещение в торговом центре: из-за низких темпов строительства объем доступных торговых площадей держится на рекордно низком уровне.
По итогам первого полугодия вакантность на рынке стрит-ритейла Москвы составит 7,7%, что на 0,3 процентного пункта меньше относительно аналогичного периода прошлого года. К таким предварительным выводам пришли аналитики CBRE. Консультанты указывают, что текущее значение — минимальное за три года. Рост спроса на торговые помещения они объясняют окончательным завершением реализации программы благоустройства «Моя улица». Вторым фактором руководитель направления стрит-ритейла СBRE в Москве Юлия Назарова называет повышение лояльности собственников недвижимости, которые в некоторых случаях оказались готовы идти на снижение арендных ставок.
Согласно расчетам Colliers International, глобально арендные ставки на помещения стрит-ритейла в Москве не снижаются. Самой дорогой торговой улицей остается Столешников переулок, где ставки колеблются в диапазоне 180–244 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Одной из наиболее доступных в центре считается Пятницкая, где снять помещение можно за 53–100 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Важной тенденцией рынка московского стрит-ритейла консультанты Colliers International называют постепенное снижение площади арендуемых помещений: по итогам первого квартала этот показатель достиг 180 кв. м, а по итогам второго может сократиться на 6–8%.
Одним из ключевых трендов рынка стрит-ритейла в Санкт-Петербурге в Knight Frank называют постепенный уход с рынка ресторанных стартапов, открывшихся два-три года назад. В числе причин — неправильно выбранная локация и непродуманная концепция, которая привела к снижению рентабельности. На смену этим заведениям сейчас приходят сетевые игроки.
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Источник: данные Colliers International.
Оживленная торговля
В первом полугодии в России будет введено в эксплуатацию 680 тыс. кв. м новых торговых площадей, 200 тыс. кв. м из которых приходится на московские торгцентры, свидетельствуют расчеты CBRE. В Санкт-Петербурге, согласно данным Colliers International, динамика окажется нулевой. Отсутствие нового предложения держит средний уровень вакантности в городе на рекордно низком уровне — 2–3%.
В Москве ситуация отличается: по расчетам Colliers International, средний уровень вакантности по итогам первого полугодия этого года снизился на 0,1 процентного пункта, до 8,5%. В целом в городах-миллионниках, по мнению аналитиков CBRE, показатель в этом году сократится до 5–7%, что будет способствовать небольшому росту цен. Основная причина — снижение активности девелоперов на фоне нехватки финансирования и неуверенности в успехе будущих объектов.
Эти факторы стимулируют их активно инвестировать в новые форматы, концепции и технологии.
Нехватка офисов
Как следует из расчетов Colliers International, по итогам первого полугодия в Москве может быть введено 140 тыс. кв. м новых офисных площадей — это в 3,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Несмотря на увеличение темпов строительства, качественных помещений в городе продолжает не хватать, а средний уровень вакантности сокращается. Так, в Knight Frank ждут, что по итогам полугодия этот показатель для офисов класса А может снизиться на 1,5 процентного пункта, до 1,5%, а для офисов класса В — на 1 процентный пункт, до 8,3%. Немного увеличатся средние ставки: по итогам июня, согласно прогнозам Knight Frank, снять офис класса А можно будет в среднем за 25,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год, класса В — за 16 тыс. руб. за 1 кв. м в год.
Консультанты ждут, что по итогам всего года объем ввода новых офисов может достигнуть 560 тыс. кв. м, оказавшись максимальным за последние четыре года, но большинство этой недвижимости будет сдано в аренду еще до завершения строительного цикла.
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