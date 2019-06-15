Арендаторы расхватали магазины и офисы

Вопреки продолжающемуся снижению реальных доходов населения спрос на торговую и офисную недвижимость растет. В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года. А в Санкт-Петербурге будет непросто найти помещение в торговом центре: из-за низких темпов строительства объем доступных торговых площадей держится на рекордно низком уровне.

По итогам первого полугодия вакантность на рынке стрит-ритейла Москвы составит 7,7%, что на 0,3 процентного пункта меньше относительно аналогичного периода прошлого года. К таким предварительным выводам пришли аналитики CBRE. Консультанты указывают, что текущее значение — минимальное за три года. Рост спроса на торговые помещения они объясняют окончательным завершением реализации программы благоустройства «Моя улица». Вторым фактором руководитель направления стрит-ритейла СBRE в Москве Юлия Назарова называет повышение лояльности собственников недвижимости, которые в некоторых случаях оказались готовы идти на снижение арендных ставок.

Согласно расчетам Colliers International, глобально арендные ставки на помещения стрит-ритейла в Москве не снижаются. Самой дорогой торговой улицей остается Столешников переулок, где ставки колеблются в диапазоне 180–244 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Одной из наиболее доступных в центре считается Пятницкая, где снять помещение можно за 53–100 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Важной тенденцией рынка московского стрит-ритейла консультанты Colliers International называют постепенное снижение площади арендуемых помещений: по итогам первого квартала этот показатель достиг 180 кв. м, а по итогам второго может сократиться на 6–8%.

Одним из ключевых трендов рынка стрит-ритейла в Санкт-Петербурге в Knight Frank называют постепенный уход с рынка ресторанных стартапов, открывшихся два-три года назад. В числе причин — неправильно выбранная локация и непродуманная концепция, которая привела к снижению рентабельности. На смену этим заведениям сейчас приходят сетевые игроки.

Средние ставки аренды за помещения стрит-ритейла на основных торговых улицах Москвы Торговый коридор I кв. 2019 г. I кв. 2019 г. II кв. 2019 г. II кв. 2019 г. Минимальное значение (руб./кв. м в год) Максимальное значение (руб./кв. м в год) Минимальное значение (руб./кв. м в год) Максимальное значение (руб./кв. м в год) Столешников переулок 180 000 240 000 180 000 244 000 Тверская улица 60 000 140 000 54 000 140 000 Кузнецкий Мост 87 000 220 000 87 000 201 000 Петровка 59 000 130 000 59 000 130 000 Мясницкая улица 86 000 152 000 72 000 152 000 Арбат 64 000 204 000 65 000 204 000 Новый Арбат 65 000 130 000 75 000 123 000 Рождественка 122 000 136 000 122 000 136 000 Пятницкая улица 58 000 120 000 53 000 100 000 Большая Никитская улица 70 000 114 000 70 000 114 000 открыть таблицу в новом окне Источник: данные Colliers International.

Оживленная торговля

В первом полугодии в России будет введено в эксплуатацию 680 тыс. кв. м новых торговых площадей, 200 тыс. кв. м из которых приходится на московские торгцентры, свидетельствуют расчеты CBRE. В Санкт-Петербурге, согласно данным Colliers International, динамика окажется нулевой. Отсутствие нового предложения держит средний уровень вакантности в городе на рекордно низком уровне — 2–3%.

В Москве ситуация отличается: по расчетам Colliers International, средний уровень вакантности по итогам первого полугодия этого года снизился на 0,1 процентного пункта, до 8,5%. В целом в городах-миллионниках, по мнению аналитиков CBRE, показатель в этом году сократится до 5–7%, что будет способствовать небольшому росту цен. Основная причина — снижение активности девелоперов на фоне нехватки финансирования и неуверенности в успехе будущих объектов.

Ритейлеры же, по мнению аналитиков CBRE, сейчас ждут снижения покупательской активности на фоне падения реальных доходов населения и растущих объемов интернет-торговли.

Эти факторы стимулируют их активно инвестировать в новые форматы, концепции и технологии.

Нехватка офисов

Как следует из расчетов Colliers International, по итогам первого полугодия в Москве может быть введено 140 тыс. кв. м новых офисных площадей — это в 3,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Несмотря на увеличение темпов строительства, качественных помещений в городе продолжает не хватать, а средний уровень вакантности сокращается. Так, в Knight Frank ждут, что по итогам полугодия этот показатель для офисов класса А может снизиться на 1,5 процентного пункта, до 1,5%, а для офисов класса В — на 1 процентный пункт, до 8,3%. Немного увеличатся средние ставки: по итогам июня, согласно прогнозам Knight Frank, снять офис класса А можно будет в среднем за 25,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год, класса В — за 16 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

По мнению аналитиков CBRE, высокий спрос на офисы сейчас обеспечивают прежде всего компании, которые рассчитывают переехать для улучшения условий аренды и качества занимаемой площади, о расширении пространства речи, как правило, не идет.

Консультанты ждут, что по итогам всего года объем ввода новых офисов может достигнуть 560 тыс. кв. м, оказавшись максимальным за последние четыре года, но большинство этой недвижимости будет сдано в аренду еще до завершения строительного цикла.

Александра Мерцалова