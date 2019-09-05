«Гросвер Груп» основана в 2012 году. Сейчас это современное высокотехнологичное производство с сотрудниками, обладающими более чем 10-летним опытом в области машиностроения и металлообработки. Компания гарантирует быстрое погружение в задачи заказчиков и обеспечивает качество услуг и продукции на уровне лучших европейских металлообрабатывающих компаний. «Гросвер Груп» изготавливает детали и узлы для горно-шахтного оборудования, приборо- и машиностроительной отраслей. Комплектующие компании используются в узлах, поставляемых на конвейеры крупных промышленных предприятий: «МТЗ», «МАЗ», «Амкодор», НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО и других.

Название – «Гросвер Груп»

Количество сотрудников – >50 человек

Отрасль – металлообработка

Головной офис – Минск, Беларусь

Адрес сайта – www.grosver.com

Начало

В 2015 году компания перешла на круглосуточный режим работы, список производимых деталей расширился, повысилась сложность производимой продукции, количество заказов выросло. Управлять производством такого масштаба без автоматизации стало практически невозможно. По этой причине руководство компании стало искать наиболее подходящее IT-решение. Ключевым требованием к искомой системе было наличие функционала по планированию производства. «Гросвер Груп» хотела перестроить бизнес-процессы под заложенную в систему логику, и было важно, чтобы система являлась воплощением лучших практик глобальных зарубежных производственных предприятий. SAP оказался единственным вендором, который смог обеспечить нужный функционал по планированию производства. Кроме того, руководство «Гросвер Груп» понимало, что SAP постоянно совершенствует и развивает свои решения, а значит, такое сотрудничество имеет хорошее перспективы на будущее.

Цель

Повышение эффективности бизнеса

Реализация

В ходе проекта предстояло решить множество вопросов: в компании отсутствовали планирование выпуска продукции и прогнозирование потребности в материалах, не велась история производства продукции для аналитики и принятия решений по стоимости новых заказов. Было важно начать точно просчитывать сроки производства для обеспечения оптимальной загрузки оборудования. Также требовалось наладить сбор разрозненной информации из различных источников данных: присутствовали человеческий фактор и ошибки ручного ввода, дублирование информации и несвоевременность предоставления отчетов. Процесс закупок не был прозрачным, все тендеры и отборы проходили в офлайн-режиме. Внедрение SAP Business One коснулось всех бизнес-процессов в компании: работы с данными и их анализа для принятия решений, закупок, производства, кадров.

Решения SAP

SAP Business One

Как стало

Последовательность действий, прозрачность и понятность процессов в решении SAP мотивировали специалистов «Гросвер Груп». Сотрудники начали активно пользоваться системой — им стало интереснее работать и вовлекаться в бизнес-процессы. Вся информация о процессе производства теперь легко поддается анализу, специалисты могут делать точные прогнозы. Решения принимаются на основе достоверных и прозрачных данных. Исчезло дублирование данных, сократились ненужные затраты и закупки. Последние стали прозрачными: система позволяет создавать заявки в автоматическом режиме, сравнивать поставщиков, сохранять аналитику предложений и историю взаимодействий.

Результат

Внедрение системы управления бизнес-процессами позволило компании стать более современной и эффективной. Изменения коснулись как работы с заказчиками, так и внутренних процессов. Повысилось качество планирования — производитель лучше понимает и учитывает сроки производства, загрузку мощностей и прочие факторы. Упростились закупки, включая процедуру выбора поставщика. Поиск информации по специфическим задачам осуществляется моментально — компании не требуется пересчитывать сложные заказы и сталкиваться с известными проблемами. В конечном итоге все это повлияло на рост качества продукции и повышение прибыльности компании.

Значимые цифры

Сроки планирования производства сократились на 20%

Уровень загрузки оборудования повысился на 10%

Удалось снизить складские запасы на 15%, высвободив дополнительное место

Производственные потери сократились на 10%