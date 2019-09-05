X5 Retail Group Автоматизация пищевого производства Smart Kitchen, реализованная с помощью SAP EWM и SAP ERP, стала необходимой составляющей для эффективного управления всеми процессами предприятия

Х5 Retail Group – ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». Под управлением компании находились 15 260 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России.

Название – X5 Retail Group

Количество сотрудников – более 270 тыс. чел.

Отрасль – розничная торговля

Выручка (2018 год) – 1,53 трлн руб.

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.x5.ru/ru

Начало

Х5 Retail Group запустила новое направление собственного производства — Smart Kitchen. Это фабрика-кухня — нечто среднее между кулинарией супермаркета и рестораном. Новый бизнес-формат определил необходимость разработки методологии производственного предприятия. Для этого совместно с консультантами PwC были разработаны и согласованы на корпоративном уровне учетные политики, методология в части производственного учета, бюджетирования и формирования себестоимости готовой продукции. Руководство компании приняло решение об автоматизации процессов производства Smart Kitchen. Для реализации проекта был выбран подрядчик — SAP.

Цель

Автоматизация пищевого производства (Smart Kitchen) с объемом выпуска 120 тонн готовой продукции в день

Реализация

На начальном этапе проекта был разработан каталог автоматизируемых процессов, отдельно были выделены группы новых процессов производственного предприятия и существующие общекорпоративные процессы, адаптируемые под новый вид бизнеса. Для каждого разработан методологический пакет документов: паспорт процесса, содержащий описание и определяющий владельца, детальные требования, схемы целевых процессов. В ходе проекта были трансформированы ключевые бизнес-процессы: закупки и управление материальными потоками, планирование и управление производством, управление складами и адресным хранением, управление сбытом и экспедиция, бюджетирование, отчетность, управление рисками разделения полномочий, учет операций по поднадзорной ветеринарному контролю продукции.

Решения SAP

SAP EWM

SAP ERP

Как стало

Используя решение на базе SAP EWM, компания получила возможность оперативно управлять товарными запасами, обеспечивая их высокую скорость обработки для последующей скорейшей доставки на полки магазинов. На всех этапах (от получения сырья до отгрузки готовой продукции) магазины оперируют продуктами с коротким сроком годности, и от эффективной системы управления складами в значительной мере зависит и качество товара для конечного потребителя. Благодаря внедрению у компании появился инструмент оптимизации межцеховой логистики, оптимизации сырьевых потоков и потоков готовой продукции. Расширение ассортиментной матрицы и географии поставок происходит без дополнительных затрат времени и средств. Контроль качества продукции, что является самым важным в пищевом производстве, осуществляется системно на каждом переделе. Интеграции с учетными государственными системами настроены в автоматическом режиме и позволяют избежать значительных простоев при ручной обработке. Ведение мастер-данных производственного модуля сократило практически до нуля использование бумажных носителей в производстве.

Алексей Сорокин, руководитель ключевых проектов X5 Retail Group Решение является адаптивным для новых бизнес-единиц компании и обладает возможностью оперативного разворачивания на схожих по структуре объектах. По сути, создав коробочное решение, мы предполагаем значительное сокращение периода ввода в эксплуатацию новых объектов, что позволит более оперативно и менее затратно открывать фабрики в новых регионах. Гибкость реализованного решения позволит развивать системы при масштабировании и совершенствовании бизнес-процессов, повышая эффективность предприятия

Результат

Открытие нового высокотехнологичного производства, использующего самое современное качественное оборудование и эффективную систему автоматизации, повышает доверие к бренду и способствует росту интереса покупателей к продукции собственного производства формата ready-to-eat, ready-to-cook.

Внедрение системы позволило руководству осуществлять онлайн-управление процессами фабрики и оперативно вносить соответствующие корректировки. Кроме того, большинство пользователей стремятся почерпнуть данные именно в системе, уходя от использования бумажных носителей.

Значимые цифры

Точность определения себестоимости продуктов (как следствие – установление корректной цены на полке) выросла более чем на 30%