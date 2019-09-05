Международная группа компаний Eurasian Resources Group (ERG) основана в 1994 году. Сейчас она входит в число ведущих в мире групп в сфере добычи и переработки природных ресурсов. ERG управляет производственными активами на территории республики Казахстан: ТНК «Казхром», Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), «Алюминий Казахстана», Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатская энергетическая корпорация (ЕЭК), «Шубарколь Комир» и ТОО «ТрансКом». Также группа ведет деятельность в Бразилии и Африке.

Название – Eurasian Resources Group (ERG)

Количество сотрудников – более 60 тыс. чел.

Отрасль – горнорудная отрасль, цветная металлургия

Денежный оборот – более $5 млрд

Головной офис – Нур-Султан, Казахстан

Адрес сайта – www.erg.kz

Начало

В 2017 году ERG приняла решение коренным образом изменить подход к планированию и исполнению ремонтов в группе, повысить надежность оборудования, сократить ремонтные затраты, повысить точность и оперативность планирования. Одним из ключевых направлений в рамках программы стало «Управление надежностью оборудования», неотъемлемой частью которого являются процессы осмотров, инспекций и мониторинга технического состояния оборудования. Ранее эти процессы носили нерегулярный характер, отсутствовало планирование инспекций, результаты осмотров не фиксировались вообще или не учитывались в ремонтной программе. Неудовлетворительное состояние процесса показало необходимость изменения подхода к осмотрам и инспекциям, оптимизации процесса, изменению отношения к процессу со стороны сотрудников предприятий. Отдельно была отмечена необходимость использования современных мобильных технологий на каждом этапе процесса для обеспечения оперативности и качества данных. Для реализации программы были выбраны решения SAP.

Цель

Повышение надежности производственного оборудования

Реализация

В ходе реализации проекта процесс контроля оборудования приобрел логическую и системную целостность. Внедрены технологические карты на осмотры и инспекции, определяющие периодичность и порядок выполнения мероприятий. Появилось четкое распределение зон ответственности сотрудников. Методическое руководство по надежности оборудования, описывающее данный процесс, согласовано и внедрено на всех предприятиях группы.

Решения SAP

SAP ERP

SAP Mobile Platform

SAP Work Manager

SAP Multiresource Scheduling

Как стало

Благодаря использованию мобильных технологий и системы SAP MRS каждый сотрудник получает индивидуальное рабочее задание на терминал в начале смены, без потери времени на устный инструктаж или печать бланка. Маршрут каждого обхода оптимизируется в системе SAP с учетом расположения оборудования в цеху. В процессе обхода при считывании RFID-меток, смонтированных на оборудовании, мобильное приложение на базе SAP Work Manager автоматически выводит список узлов и необходимые операции в зависимости от зоны осмотра, упрощая работу с терминалом. Время, затраченное на выполнение операций, рассчитывается системой автоматически, информация о трудозатратах передается в SAP ERP. Мобильное приложение отслеживает полноту введенных данных о состоянии оборудования, не позволяя сотруднику закончить работу без фиксации информации о реальном состоянии оборудования. Есть возможность фотофиксации картины повреждений оборудования. Данные по итогам инспекций стандартизированы, постоянно накапливаются и могут служить основой как для оперативного анализа состояния оборудования, так и для долгосрочных прогнозов по замене актива. Детализированы и приведены к единому формату структуры оборудования на 33 производственных подразделениях.

Результат

Внедрение мобильных технологий SAP в процесс планирования и учета инспекций оборудования принесло заметный эффект. За счет повышения прозрачности учета времени, затраченного на инспекции оборудования, был пересмотрен подход к организации работ дежурного персонала. Оптимизированы маршруты обходов, разделены зоны ответственности, выровнена загрузка персонала между службами. Значительно повысилось качество данных о состоянии оборудования, что увеличило возможность оперативного реагирования. Снижено время простоев оборудования за счет регулярной выработки мероприятий по предотвращению отказов. Изменения коснулись также и персонала: компания отметила значительное улучшение трудовой дисциплины и качества осмотровых работ, поскольку появился прозрачный контроль за исполнением.

Значимые цифры

Рост коэффициента технической готовности оборудования до 5% в зависимости от группы оборудования за счет сокращения внеплановых простоев

Сокращение внеплановых простоев на 15%

Рост числа выявленных дефектов на ранней стадии развития в 4,8 раза

Повышение чистого инструментального времени ремонтного персонала на 30% (времени полезной работы, исключая временные потери на подготовку, оформление работ и т.д.)