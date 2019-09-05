«Алкогольная Сибирская Группа» (АСГ) недавно отпраздновала свое 25-летие, сегодня это один из крупнейших производителей и дистрибьюторов алкоголя. По итогам 2018 года объем производства продукции под брендами компании превысил 6 млн декалитров. Основные торговые марки АСГ: «Белая Березка», «Хаски», «Сиббиттер» и «Пять Озер». Водка «Пять Озер», согласно данным международного рейтинга Millionaires Club 2019 журнала Drinks International, является самой продаваемой водкой российского производства в мире. Продукция компании производится на заводе «Омсквинпром» в Сибири, который работает с 1993 года и входит в тройку крупнейших ликероводочных заводов России, а также на «Рузском Купажном Заводе» в Подмосковье, начавшем работу в 2016 году.

Название – «Алкогольная Сибирская Группа»

Количество сотрудников – 2,3 тыс. чел.

Отрасль – ликероводочная промышленность

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.asg.ru

Начало

Компания приняла решение внедрить единую технологическую платформу для исполнения операционных бизнес-процессов компании с применением лучших мировых практик. Объем проекта был определен на основании утвержденной стратегии компании. Предстояло интегрировать существующие базы разных разработчиков, используемые несколькими юрлицами компании, сократить трудозатраты на сбор данных и формирование отчетов, унифицировать печатные формы, разработать критически важные методологии бизнес-процессов. Изменения коснулись процессов закупок, логистики, производства и учета. Для решения задач, стоящих перед компанией, был выбран блок решений SAP. В ходе реализации необходимо было принять во внимание новые законодательные инициативы, о подготовке некоторых из них заранее было неизвестно. Их удалось учесть без изменения графика проекта.

Цель

Поддержка стратегических планов по интенсивному росту бизнеса, обеспечение прозрачности всех операций, полный контроль над ними и создание базы для принятия взвешенных управленческих решений.

Реализация

Внедрение SAP S/4 HANA стало переходом на качественно новый уровень управления эффективностью бизнеса. Трансформация затронула практически все операции в компании и связала их в единые процессы. Жизненно важные процессы были стандартизированы и автоматизированы. Это коснулось документооборота, логистики, обработки заказов, работы с поставщиками, управления данными, внутреннего контроля за выполнением операций. Автоматизация бизнес-процессов повлекла за собой упрощение организационной структуры и повышение продуктивности сотрудников. Произошел сдвиг в сторону аналитической работы вместо технической. В бизнес-практику вошли на постоянной основе процессы проектного менеджмента, управления изменениями и рисками.

Решения SAP

SAP S/4HANA

SAP IBP

SAP Enable Now

Solman

Jam

Как стало

В компании создана единая база данных для всех бизнес-единиц. Синхронизация позволила сократить количество объектов основных данных более чем в 6 раз. Структурированы роли внутри организации и минимизировано количество человеческих ошибок при исполнении ключевых бизнес-процессов. Ускорено и стандартизировано исполнение операций с серийными номерами акцизных марок готовой продукции. Обеспечена стабильная интеграция данных учета алкогольной продукции с Государственными системами (ЕГАИС). Стандартизирован бухгалтерский учет и создана единая система отчетности. Благодаря унификации и настройке всех возможных типов сообщений существенно выросла скорость подключения новых клиентов к единой системе электронного документооборота. В компании создан собственный центр экспертизы, поддерживающий и развивающий бизнес-процессы.

Результат

Масштабируемая модель бизнес-процессов, поддерживающая стратегические цели компании, открыла возможность глубокого анализа и позволила принимать эффективные управленческие решения. Внедрение SAP позволило избавиться от неэффективных бизнес-сценариев. На базе SAP Enable Now создана платформа для обучения и контроля знаний сотрудников, используемая для всех процессов компании. Открылась перспектива для глубинной диджитализации обработки данных и роботизации целого ряда однотипных операций.

Значимые цифры

Сокращение количества учетных систем всех юридических лиц с 13 до 1

Сведение к нулю числа ошибок при исполнении intercompany операций

Рост рейтинга компании в Advantage Report по данным опросов ключевых клиентов: перемещение с 9-го на 5-е место

Объем электронного документооборота с клиентами и партнерами вырос на 30%

Срок закрытия финансовых периодов синхронизирован во всех юрлицах и сокращен до 10 рабочих дней