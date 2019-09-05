АО «НАК “Казатомпром”» является национальным оператором Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций. С 2009 года Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана.

Активы национальной атомной компании включают весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства конечной продукции — от геологоразведки, добычи урана, производства продукции ядерного топливного цикла до науки, социального обеспечения и подготовки кадров.



Название – АО «НАК “Казатомпром”»

Количество сотрудников – 20 тыс.

Отрасль – атомная энергетика

Прибыль (2018 год) – 380,3 млрд тенге

Головной офис – Нур-Султан, Казахстан

Адрес сайта – www.kazatomprom.kz

Начало

До внедрения решений SAP компании приходилось работать с большим количеством разрозненных систем. Отсутствовали интеграция систем дочерних организаций и корпоративного центра (данные интегрированы только на уровне системы управления консолидацией финансовой информацией), системы управления финансами и автоматизацией производства не были объединены друг с другом. Управление данными в группе компаний было децентрализовано, отсутствовало единое управление персоналом и мастер-данными. Такая разобщенность процессов в рамках общей цепи производства и поставок снижала эффективность их выполнения.

Разрозненными оставались и данные для формирования управленческой и финансовой отчетности, которые велись в различных файлах. Это повышало риски предоставления недостоверной и несвоевременной информации для отчетности.

Цель

Стандартизация и оптимизация бизнес-процессов, включая создание единой вертикально интегрированной IT-инфраструктуры общества для интенсивного развития компании в условиях конкурентной среды, повышение управляемости, эффективности и прибыльности.

Реализация

Чтобы справиться с разрозненностью систем, отвечающих за операционную деятельность компании, руководство АО «НАК “Казатомпром”» приняло программу трансформации бизнеса, в ходе которой должны быть внедрены решения для автоматизации процессов управления. Она включает создание единого информационного пространства для сквозных процессов по учету хозяйственных процессов и современной методологической базы для операционной деятельности, стандартизацию и унификацию мастер-данных, оптимизацию IT-инфраструктуры и переход от традиционных форм и методов управления персоналом к комплексным программам управления человеческими ресурсами.

Решения SAP

SAP ERP

SAP HCM

SAP MDG

SAP BO/BI

SAP PPM

Как стало

В результате реализации программы трансформации бизнеса с использованием решений SAP создана матрица ролей и полномочий, внедрено централизованное ведение справочников, данных. Кроме того, была пересмотрена методология управленческого учета. Изменился подход к процессам и функциям бухгалтерского учета. Автоматизированы процессы управления закупками и запасами от планирования до оплаты, процессы HR-функций, в том числе: администрирование организационной структуры, обучение и развитие, оценка деятельности, управление вознаграждениями, управление талантами, управление корпоративной культурой, кадровое делопроизводство, процессы казначейства, а также настроено управление договорами и поставками. Реализована система управления техническим обслуживанием и ремонтами производственных активов. Внедрены основные подходы к управлению портфелем бизнес-инициатив и проектами.

Результат

Результатом является создание бизнес-решения в виде многофункциональной автоматизированной системы управления предприятием, обеспечивающей инструментами, информацией и интеграцией для повышения уровня управляемости, роста показателей и улучшения прозрачности деятельности Холдинга и вклада в повышение стоимости компании на IPO. В распоряжении компании появились эффективный инструмент планирования и учета корпоративных ресурсов, единая система сбора, хранения, обработки и представления информации.

Кроме того, реализация инициативы помогла упростить процедуры формирования различных видов отчетности как между подразделениями, так и для предоставления во внешние организации. Появился инструмент для анализа данных и поддержки принятия решений на всех уровнях управления. Все это позволило снизить потери ресурсов за счет исключения дублирования ввода информации различными службами, а также обеспечить беспрепятственный обмен данными между подразделениями предприятия в режиме реального времени. В конечном итоге решения SAP помогли АО «НАК “Казатомпром”» повысить свою инвестиционную привлекательность, что важно в свете выхода на IPO.

Ключевые цифры