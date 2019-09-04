АльфаСтрахование Внедрение IT-продуктов от SAP помогло компании увеличить производительность труда и улучшить показатели эффективности сотрудников при работе со страховыми случаями по ОСАГО и повысить качество обслуживания клиентов

Компания «АльфаСтрахование» была основана в 1992 году и в настоящий момент является крупнейшей частной страховой компанией в России. Компания предлагает частным лицам и бизнесу более 100 страховых продуктов. На территории страны ее деятельность осуществляют более 270 региональных представительств, а число клиентов превышает 29 млн человек.

Название – АО «АльфаСтрахование»

Количество сотрудников – более 5 тыс.

Отрасль – страхование

Чистая прибыль (2018 год) – 10,98 млрд руб.

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.alfastrah.ru

Начало

Исторически «АльфаСтрахование» работала при регистрации страховых случаев ОСАГО с системой SAP Claims (SAP FS-CM). Процесс ввода информации непосредственно в систему требовал достаточно значительного времени из-за большого объема необходимых данных и ручного ввода всей информации по страховому случаю. Потому руководство компании пришло к выводу о необходимости внедрения более современной системы для регистрации убытков ОСАГО. Выбор вновь был сделан в пользу продуктов SAP, новый процесс регистрации предполагает использование самых современных технологий распознавания документов и голоса для ускорения процесса. С помощью новых продуктов SAP «АльфаCтрахование» планирует увеличить производительность труда при регистрации страховых случаев, сократить время выполнения одной операции и, как следствие, трудозатраты и время ожидания клиентов.

Цель

Создать современный мобильный интерфейс для ускорения и упрощения регистрации страховых случаев ОСАГО.

Реализация

Система упрощенного интерфейса (УИ) по регистрации убытков ОСАГО была запущена в качестве пилотного проекта в Центре урегулирования убытков «АльфаCтрахования» в Москве и в региональном филиале компании, а также в нескольких точках удаленного урегулирования. До конца августа планируется тиражирование решения на всю структуру собственных и партнерских подразделений компании, обслуживающих клиентов по ОСАГО.

Решения SAP

SAP Cloud Platform

SAP Cloud Connector

SAP Cloud OData

SAP FS-CM

Как стало

Компания перешла на новый, упрощенный интерфейс регистрации страховых случаев по ОСАГО, базой для которого стали современные решения SAP. Теперь сотрудники «АльфаCтрахование» и агенты могут регистрировать страховые случаи значительно быстрее и удобнее, в том числе при помощи мобильных устройств.

Результаты

Благодаря внедрению новой системы компании удалось сократить время регистрации страховых случаев и заметно снизить расходы на операционную деятельность (снизилось и требование к количеству сотрудников, необходимых для регистрации страховых случаев). Помимо этого, компании удалось заметно улучшить качество обслуживания клиентов за счет того, что регистрация страхового случая происходит гораздо быстрее для клиента, в том числе при помощи мобильных устройств.

Ключевые цифры