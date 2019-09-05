Пятигорск боится потери минералки

Экологи и общественность Пятигорска обратились с письмом к руководству Ставропольского края, а также в центральный штаб ОНФ и Совет по правам человека при президенте РФ. Поводом стало повреждение Пятигорского месторождения минеральных вод во время прокладки дорожек на горе Машук. Гидрогеологи назвали результаты благоустройства удручающими и предупредили, что обнажение водоносных трещин в поврежденных техникой слоях может привести к «полной или частичной утрате минеральной воды для бальнеологических нужд Пятигорского курорта». В пятигорской администрации в сложившейся ситуации обвиняют компанию-подрядчика, в природоохранной прокуратуре уверены, что виновата городская администрация, поскольку не контролировала исполнителя работ.



Общественная инициативная группа Пятигорска и Кавказских Минеральных Вод, созданная в августе 2019 года, направила обращения в адрес администрации Ставропольского края, города-курорта Пятигорска, а также в штаб ОНФ и СПЧ. Авторы обращения сообщают о нанесении ущерба Пятигорскому месторождению минеральных вод, которое грозит экологической катастрофой курорту.

По информации общественников, в ходе работ по прокладке пешеходных дорожек на горе Горячей (является отрогом горы Машук) подрядчик применил тяжелую технику и экскаватором сорвал верхний слой травертинов, закрывающих месторождение. Результатом работ по «благоустройству» стало обнажение водоносной трещины и карстовой воронки непосредственно над областью залегания минеральных вод. В обращении указано, что строительные работы привели к нарушению гидрологического баланса в районе формирования минеральных источников. Это проявилось в виде «обильного выхода минерализованной воды на южном склоне горы» и провалах грунта.

Как поясняют гидрологи, любое использование тяжелой техники опасно для горы, состоящей из «трещин и гротов».

«Ниже по этой горе, где экскаватором вскрыли карстовую воронку, у нас порядка семи эксплуатационных скважин, которые используют углекисло-сероводородные воды Пятигорского месторождения, открытая карстовая воронка — как открытая рана. Теперь можно ожидать изменения гидродинамического и гидрохимического состава минеральной воды»,— рассказал “Ъ” гидрогеолог Владимир Супруненко. По его словам, ситуация для курорта сложилась удручающая.

Под угрозой оказались так называемые сульфатно-гидрокарбонатные минеральные воды, которые используются преимущественно для бальнеолечения в санаториях Пятигорска и подведены в Питьевую галерею. Этот тип воды, который используется для питья, больше известен как «Машук-19» и «Машук-4».

Согласен с господином Супруненко и кандидат медицинских наук, заведующий научно-организационным отделом Пятигорского НИИ курортологии ФМБА Алексей Глухов, который рассказал “Ъ”, что провалы и проседания грунта на горе Горячей могут продолжиться. По его словам, вскрытие водоносной трещины представляет реальную угрозу попадания в минеральные воды атмосферных осадков, различных видов загрязнений, что «грозит бактериологическим загрязнением месторождения и может привести к полной или частичной утрате минеральной воды для бальнеологических нужд Пятигорского курорта, причем не только углекисло-сероводородных источников, но и радоновых».

В юридической службе основного недропользователя Пятигорского месторождения минеральных вод — АО «Кавминкурортресурсы» — подтвердили, что работы по «благоустройству» горы Горячей велись на территории первой зоны горно-санитарной охраны, где полностью исключается хозяйственная деятельность, «за исключением работ по исследованию и использованию природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях». По факту ущерба Пятигорскому месторождению компания обратилась в Ставропольскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор по СКФО. Подрядчику, ООО «Брикфилдстрой», «привлеченному администрацией города к работам, внесено представление об устранении нарушений».

Аналогичные обращения в межрайонную природоохранную прокуратуру были поданы и представителями инициативной группы общественности. Однако, по словам координатора группы Михаила Семендяева, ситуация продолжает оставаться непредсказуемой. Несмотря на прокурорские предписания, работы на горе Горячей продолжает вести тот же подрядчик с использованием тяжелой землеройной техники. «Мы с трудом удерживаем людей от каких-то публичных акций, потому что понимаем, что впереди выборы, и не хотим накалять ситуацию»,— уточнил “Ъ” господин Семендяев.

По словам общественников, ситуация в городе еще больше накалилась после заявления полпреда президента РФ по СКФО Александра Матовникова, сделанного на встрече с блогерами — участниками проекта «Маршруты России», и проведения публичных слушаний по изменению границ землепользования в первой охранной зоне Пятигорска на горе Машук и в исторической части города. Господин Матовников рассказал блогерам, что есть планы превратить Машук в подобие парка «Зарядье» в Москве.

«У нас есть проект, чтобы превратить верхушку горы Машук в нормальное, красивое, цивилизованное и современное место. Здесь будет четыре “лепестка”, четыре стороны света. Не в этом году, но мы стараемся, чтобы через два-три года это было. В одном из них будет гостиница, в другом — ресторан»,— сказал полпред.

Высказывание полпреда совпало с проведением публичных слушаний, на которых обсуждались в том числе и планы застройки горы Машук. Слушания проходили бурно, а их участники требовали «оставить Машук в покое», а через несколько дней на платформе Change.org появилась петиция под названием «Не допустить застройку под видом благоустройства памятника природы горы Машук», под которой подписалось более 2 тыс. человек. В тексте петиции говорится, что жители города-курорта Пятигорск «категорически против застройки уникального места в городе — уголка дикой природы», «в котором живут сотни птиц и зверей, а также произрастают эндемичные растения, занесенные в Красную книгу». В числе адресатов президент России, генпрокурор, председатель Следственного комитета РФ и руководитель Минприроды России.

В пятигорской администрации по поводу опасений общественности о застройке Машука отметили, что администрация просто хочет взять на баланс дороги, которые ведут к телевышке на вершине Машука и в курортную зону, для их дальнейшего обслуживания. Руководитель управления архитектуры и строительства Пятигорска Евгений Пантелеев уточнил “Ъ”, что санаторий предлагается строить только один, не касаясь лесного массива, а высотные здания свыше четырех этажей в исторической части города будут строить только после получения заключения от краевого минкульта. Вопрос по кавказскому «Зарядью» в городской администрации комментировать не стали, как, впрочем, не стали комментировать и вопрос устранения последствий разрушения горы. В свою очередь, руководитель АО КМКР Евгений Левицкий на запрос “Ъ” ответил, что «к обсуждению планов строительства в первой зоне горно-санитарной охраны, вопросов применения технологий и использования техники “Кавминкурортресурсы” привлечены не были».

По мнению господина Семендяева, общественность опасается, что масштабные планы по застройке памятника природы, которым является гора Машук, несмотря на протесты, станут реальностью и гора будет лишена статуса памятника природы, а курорт потеряет свою лечебную гидроминеральную базу.

На запрос “Ъ” в департаменте Росприроднадзора по СКФО подтвердили, что работы в первой охранной зоне Пятигорска были проведены с нарушениями, так как минприроды края не провело государственную экологическую экспертизу проекта. В отношении компании «Брикфилдстрой» возбуждено административное дело, которое будет рассматриваться 12 сентября. Вынесено предостережение и в адрес администрации Пятигорска. В настоящее время работы на горе, по информации департамента, приостановлены.

Александра Ларинцева, Пятигорск