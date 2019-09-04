Mercedes-Benz EQC и SsangYong Korando получили пять звезд в краш-тестах

Организация Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов новых автомобилей, в рамках которой была проверена пассивная безопасность хэтчбеков Audi A1 и Ford Focus, родстера BMW Z4, седана Mercedes-Benz CLA, кроссовера Skoda Kamiq, внедорожника SsangYong Korando и электромобиля Mercedes-Benz EQC.

Новый кроссовер Skoda Kamiq удостоился наивысшей оценки в пять звезд. Безопасность для взрослых пассажиров оценена в 96%, безопасность детей — в 85%, пешеходов (в случае наезда) — в 80%, работа электронных помощников — в 76%.

Родстер BMW Z4 также получил пять звезд: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 97%, детей — 87%, пешеходов — 91%, работа электронных помощников — 76%.

В свою очередь, хэтчбек Audi A1 получил пять звезд: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 95%, детей — 85%, пешеходов — 73%, работа электронных помощников — 80%.

Хэтчбек Ford Focus получил пять звезд. Безопасность взрослых пассажиров модели составила 96%, детей — 87%, пешеходов — 72%, работа электронных помощников — 75%.

Седан Mercedes-Benz CLA набрал пять звезд: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 96%, детей — 91%, пешеходов — 91%, работа электронных помощников — 75%.

Внедорожник SsangYong Korando стал первой машиной марки с пятизвездочным рейтингом. Безопасность для взрослых пассажиров оценена в 88%, безопасность детей — в 85%, пешеходов — в 68%, работа электронных помощников — в 74%.

Электромобиль Mercedes-Benz EQC также получил максимальную оценку в пять звезд: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 96%, детей — 90%, пешеходов — 75%, работа электронных помощников — 75%.