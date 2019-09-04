Unix Construction – лидирующая компания-застройщик в Грузии.

Название – Unix Construction

Отрасль – строительство

Головной офис – Тбилиси, Грузия

Адрес сайта – www.unix.ge

Начало

Для строительного бизнеса характерна проблема контроля материальных средств. В регионе весьма актуальна задача избавления от бесконтрольных затрат и рисков мошенничества на строительных объектах. С ростом количества проектов потери от таких рисков возрастают. Решение именно этой проблемы было приоритетно для Unix.

Перед компанией стояла задача предоставить решение, которое даст возможность контролировать закупки, перемещение материальных ресурсов на объекты и последующие затраты на выполнение работ. SAP Business One полностью покрывал эти вопросы в совокупности с опытом партнера в данной сфере. Кроме контроля материальных ресурсов на позднем этапе переговоров выявилась необходимость улучшить в компании учет базы контрагентов.

Поскольку Unix ведет не только строительные работы, но и продажу апартаментов, компания располагает большой базой данных клиентов, с каждым из которых оформлен индивидуальный контракт. Варьируются как предоставляемые дополнительные услуги, так и условия оплаты. Стояла задача упорядочить учет условий работы с каждым клиентом, своевременно контролировать оплату задолженностей и прочее. Функционал SAP позволил собрать всю информацию о клиенте в одной системе и автоматизировать контроль задолженностей.

До проекта с SAP компания использовала две отдельные программы для финансового и операционного учета. С внедрением SAP решался бы также вопрос автоматизации финансового учета и менеджмент компании приобрел возможность получать информацию о финансовом положении компании в любое время, без дополнительного труда сотрудников финансового отдела. Все вышеупомянутое и стало причиной решения внедрить в Unix решение SAP.

Цель

Оптимизация бизнес-процессов и повышение эффективности работы компании с помощью объединения всех процессов в единой системе.

Реализация

До внедрения решения SAP Business One в компании велся двойной учет, одна и та же операция проводилась в нескольких программах. В результате процессы велись неэффективно, зачастую происходили незапланированные закупки, было сложно оценить реальное положение дел в компании, много времени уходило на подготовку как финансовой отчетности, так и отчетности для менеджмента.

Проект получил полную поддержку со стороны сотрудников и менеджмента компании. Все бизнес-процессы были автоматизированы и централизованы. Стало возможным не просто контролировать, но и планировать процессы и оценивать выполнение плана. Менеджмент компании получил возможность своевременно получать актуальную для них информацию о работе компании.

Решения SAP

SAP Business One

Как стало

Внедрение продукта SAP позволило Unix уменьшить количество незапланированных закупок с помощью многоступенчатой авторизации, а также уменьшить потери материальных ресурсов за счет централизации складского учета в одной системе. С помощью интеграции системы с интернет-банкингом стало проще вести учет денежных средств компании. А объединение решений SAP и доработок партнера помогло упростить ведение учета зарплат сотрудников. Кроме того, стало возможным анализировать все затраты на строительный процесс, основываясь на записях, собранных в единой системе.

Результат

Применяя модуль основных средств SAP, компания контролирует основные средства, используемые на проекте, ведет учет затрат на ремонт и амортизацию установок и в результате получает более точную финансовую картину для каждого строительства. Ощутимо упростился налоговый учет. Повысилась репутация компании в глазах как сотрудников, так и клиентов, партнеров и инвесторов, своевременное исполнение условий соглашений улучшило отношения с партнерами, строительство заканчивалось в срок.

Ключевые цифры

Годовой рост продаж на 10%

Рост общей прибыли на 4%

Уменьшение затрат на хранение запасов на 3%

Рост продуктивности сотрудников закупок за счет автоматизации на 8%

Сокращение количества незапланированных покупок на 7%

Сокращение складских площадей и затрат на их содержание на 6%