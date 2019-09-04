Театр не дозвонился до Теодора Курентзиса Дягилевский фестиваль будут проводить без его худрука

Пермский театр оперы и балета начал готовиться к Дягилевскому фестивалю без участия экс-худрука театра Теодора Курентзиса — сайт Пермской оперы сообщил, что господин Курентзис не ответил на поступившие предложения. В коллективе Теодора Курентзиса MusicAeterna заявили, что не получали от краевых властей официального сообщения о готовности заключить договор на проведение фестиваля.

Подготовка к проведению международного Дягилевского фестиваля—2020 может начаться без участия бывшего художественного руководителя фестиваля и Пермского театра Оперы и балета Теодора Курентзиса. Об этом «Ъ–Прикамье» рассказал источник, близкий к правительству Пермского края. По его словам, господину Курентзису и его коллективу MusicAeterna были направлены предложения о сотрудничестве, «но ответа не поступило». «Если ответа нет, значит будем начинать формировать программу. В предыдущие годы подавляющий объем работы проводил Театр оперы и балета, поэтому ничто не мешает нам начать подготовку к фестивалю. Все-таки целый край одного человека ждать не может»,— объяснил собеседник. Однако он не исключил, что Теодор Курентзис может присоединиться к работе над фестивалем, «если примет такое решение».

В пресс-службе MusicAeterna заявили «Ъ–Прикамье», что «ни менеджмент, ни руководители фонда не получали официального сообщения от министерства культуры Пермского края о готовности заключить договор о проведении Дягилевского фестиваля в Перми». «Также не обсуждалось содержание этого договора»,— добавили в пресс-службе.

Интернет-журнал «Звезда» со ссылкой на некое письмо Теодора Курентзиса в адрес министерства культуры Пермского края пишет, что музыкант намерен отказаться от участия в организации и проведении фестиваля, если до 19 сентября 2019 года не будут достигнуты договоренности о заключении контракта с министерством.

Однако пермский минкульт явно не спешит договариваться напрямую с Теодором Курентзисом. От комментариев там отказались, сославшись на то, что переговоры со своим экс-худруком ведет Театр оперы и балета. При этом на сайте Пермской оперы уже появилось сообщение о том, что театр не получил от Теодора Курентзиса ответа на предложения и поэтому самостоятельно начинает подготовку к Дягилевскому фестивалю, запланированному с 18 по 28 июня 2020 года.

«Вместе с тем, Пермский театр оперы и балета всегда будет открыт предложениям со стороны Теодора Курентзиса по его участию в фестивале»,— отмечается в обращении.

Напомним, Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. Основным организатором выступает Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского. Учредитель — министерство культуры Пермского края. За время существования фестиваль стал одним из главных культурных брендов региона, в этом году его посетили более 30 тыс. человек.

С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис. Летом этого года он покинул должность художественного руководителя Пермской оперы на фоне конфликта с краевым руководством, но при этом изъявил желание продолжать руководить фестивалем. Однако господин Курентзис пожелал заключить контракт не с театром, а напрямую с региональным министерством культуры. В ведомстве заявили, что это невозможно, но не исключили возможности заключения соглашения о сотрудничестве с фондом «Музыкаэтерна» в рамках Дягилевского фестиваля.

Ранее коллектив MusicAeterna, которым руководит Теодор Курентзис, сообщил о планах проведения фестиваля в парижском театре Шатле, где 110 лет назад импресарио Сергей Дягилев открыл свой первый балетный сезон. В MusicAeterna утверждают, что не планируют использовать бренд Дягилевский фестиваль за пределами Перми.

Депутат Пермской думы, учредитель Фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева считает, что участие Теодора Курентзиса в Дягилевском фестивале важно не только в контексте этого проекта, но и культурной политики региона в целом. «Отказ министерства культуры от сотрудничества с Теодором Курентзисом в контексте реализации новой культурной политики означает, что в этой политике роль творческого лидера любого масштаба не имеет значения»,— полагает депутат. «При этом никаких альтернатив не представлено. Поэтому непонятно, откуда должна появиться творческая энергия, которая может поддерживать анонсированные властями инфраструктурные проекты в сфере культуры»,— добавила госпожа Агишева.

Экс-министр культуры Пермского края Николай Новичков считает Дягилевский фестиваль «достоянием всего региона, а не собственностью какой-либо организации». «Жаль, что фестиваль пройдет без Теодора Курентзиса, но он в любом случае должен жить дальше, должны находиться новые звезды и новые имена»,— не теряет надежды господин Новиков.

«Новый Дягилевский фестиваль должен быть серьезного, международного уровня. Конечно, театр — базовая организация, но ответственность за результат лежит не только на команде Пермской оперы. И если театру нужна помощь, то краевые власти и общество должны ее оказывать»,— добавил экс-министр.

Константин Кадочников, Пермь