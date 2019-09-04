В Краснодаре в пределах квартала временно ограничат движение по улице Гимназической

В связи с ремонтом канализационных сетей в столице Кубани на период с 10 по 29 сентября ограничат движение по улице Гимназической в квартале от Рашпилевской до Октябрьской. Там планируется заменить более 300 метров труб диаметром 300 мм и восстановить смотровые колодцы. Работы проведут без отключения абонентов.

Как сообщают в мэрии, из-за ремонта сетей будут изменены движения двух автобусных маршрутов. Речь идет об автобусах 67 «Кооперативный рынок — улица 3-я Целиноградская» и № 106А — «Кооперативный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ». Транспорт в течение почти трех недель будет объезжать по улицам Чапаева, Красноармейской и Гимназической.

“Ъ-Кубань” уже сообщал, что с 4 сентября до 25 сентября из-за прокладки сетей водоснабжения и водоотведения для новых многоквартирных домов на участке улицы Бородинской от остановки «Казачья ярмарка» до улицы Заводской по направлению на выезд из города для движения транспорта будет открыта только одна из двух полос.

Василий Хитрых