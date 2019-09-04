На участке улицы Бородинской в Краснодаре ограничат движение транспорта

С сегодняшнего дня, 4 сентября, и до 25 сентября на участке улицы Бородинской от остановки «Казачья ярмарка» до улицы Заводской по направлению на выезд из города для движения транспорта будет открыта только одна из двух полос.

Как сообщили в мэрии Краснодара, в течение трех недель специалисты проложат на этом участке сети водоснабжения и водоотведения для новых многоквартирных домов в данном районе. Работы будет вести застройщик. В настоящее время в районе уже строятся сети напорной ливневой канализации. Конкретно, для движения на выезд из города будет закрыта правая полоса.

Кроме того, до 15 октября ограничено движение транспорта на одной из полос в стороны выезда из города по улице Бородинской от остановки «Старый пост ГАИ» до остановки «Казачья ярмарка».

Василий Хитрых